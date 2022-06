Tessa Wullaert begint bij Fortuna Sittard aan een nieuw hoofstuk in haar carrière, maar eerst is er nog het EK deze zomer met de Red Flames. Bij de Krant van West-Vlaanderen heeft de ex-speelster van Anderlecht het over de toekomst van ons vrouwenvoetbal. 'We hebben mensen nodig die in onze clubs willen investeren.'

Het EK vrouwenvoetbal staat voor de deur. Jullie staan momenteel 20ste op de FIFA-ranking, maar elf landen van de zestien deelnemers staan wel hoger dan de Flames. Betekent dat dat we ons niet teveel begoochelingen moeten maken?

Tessa Wullart. 'We willen beter doen dan op het EK in 2017 (waar België in Nederland niet door de groepsfase geraakte, red.), maar dat wordt niet evident. Maar de volgende ronde halen, is wel de doelstelling. Het kàn wel, als we onze eerste wedstrijd tegen IJsland winnen en dan een gelijkspel kunnen halen in de laatste match tegen Italië. Maar je mag echt geen zotte dingen verwachten. Wij hebben sinds het vorige EK wel stappen vooruit gezet, maar dat deden de andere landen nog meer. Vooral inzake professionalisering. Bij ons is nog steeds 80 % van de speelsters niét professioneel.'

Zie je meer opkomend talent dan vijf jaar geleden?

Wullaert: 'Eerlijk: niet meteen. Al ben ik wel blij met het groeiend aantal meisjes dat voetbalt. En op mijn stages met GRLPWR zie ik toch wel enig ontluikend talent.'

Je klinkt sip.

Wullaert: 'Ik kan geen positief verhaal vertellen als ik niet zoveel positiefs zie op clubniveau.'

Succes op het EK. Een geweldig tornooi kan het Belgische vrouwenvoetbal een nieuwe impuls geven, zeker?

Wullaert : 'We gaan daar in elk geval alles aan doen. Maar je moet het eigenlijk omdraaien. We hebben eerst mensen nodig die in de clubs willen investeren en dan volgen de resultaten wel.'

Lees het volledige interview op de website van de Krant van West-Vlaanderen.

