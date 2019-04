Theo Bongonda is gegeerd transferdoelwit: 'Ja, ik heb al met Belgische topclubs gesproken'

Theo Bongonda wordt deze zomer een van de meest gegeerde spelers op de transfermarkt. Sport/Voetbalmagazine peilde bij het goudhaantje van Zulte Waregem naar zijn plannen.

Met acht goals en tien assists op de teller bij een Zulte Waregem dat een moeilijk seizoensbegin kende, trekt de ex-speler van Celta de Vigo de nodige aandacht.

Zijn makelaar, Fouad Ben Kouider, steekt het niet onder stoelen of banken: 'We hebben al met alle Belgische topclubs gesproken, maar ook met Duitse en Franse clubs. We zijn ons ervan bewust dat Theo voor een aanzienlijk bedrag (meer dan 5 miljoen euro, nvdr) zal vertrekken, gezien het seizoen dat hij speelt en gezien het bedrag dat Zulte Waregem in hem heeft geïnvesteerd (1,6 miljoen euro, nvdr). De onderhandelingen zijn al een maand geleden echt van start gegaan en we zouden graag zien dat ze snel afgerond worden.'

Theo Bongonda weet zelf heel goed dat hij in het begin van dit seizoen niet zoveel keuze had: nadat hij op de mooiste velden van La Liga had gespeeld, was het voor hem terugvechten of in de anonimiteit verzeilen. De stap terug was niet zonder risico.

'Ik had ook kunnen teruggaan naar Celta, maar ik wist dat ik daar niet zou spelen na een mislukt seizoen in Turkije', vertelt Bongonda aan Sport/Voetbalmagazine. 'Het was een weloverwogen keuze. Mijn doel was niet om veel jaren bij Zulte Waregem te blijven maar om mijn carrière een nieuwe start te geven.'

'Ik hield mezelf voor dat dit mijn laatste kans was', gaat hij verder. 'Ik heb sommigen misschien te veel de kans gegeven om met mij te lachen. Voortaan probeer ik me uitsluitend op het voetbal te concentreren. Ik heb gebroken met bepaalde personen, die op zich daarom niet slecht waren. Maar had ik voortgedaan met die mensen, dan zou ik dezelfde levensstijl behouden hebben en dan was ik misschien mislukt bij Zulte Waregem.

'Volgend jaar moet ik dezelfde mentaliteit hebben, ik moet mijn weg voortzetten, bij Zulte Waregem, bij een andere Belgische club of in het buitenland. Ik mag het niet laten hangen, want de ervaring heeft me geleerd dat je van de ene dag op de andere een terugval kunt kennen.'

Wil hij op het einde van het seizoen naar een grotere Belgische club vertrekken of naar het buitenland? 'Dat weet ik op dit moment niet', antwoordt de dribbelvaardige flankaanvaller. 'Ik zou het wel graag weten. In België blijven kan een goeie keuze zijn maar naar het buitenland gaan ook, het komt erop aan een club en een coach te vinden die me echt willen. Ik wil niet naar een club uit La Liga gaan en dan zeggen: oké, af en toe speel ik. Zo denk ik niet meer. Als ik daarheen ga, moet de trainer me echt willen, niet zoals in Turkije. Bij Zulte Waregem speel ik tenminste.'

Hij erkent al met Belgische topclubs rond de tafel gezeten te hebben: 'Ja. Ik was erbij op de meetings. Maar meer kan ik er niet over zeggen. Mijn makelaar mag zich daarmee bezighouden... (lacht) Ik zou je graag zeggen waar ik volgend jaar zal tekenen, maar ik weet het echt niet.'