Elke maand kiezen de redactie en de lezers van Sport/Voetbalmagazine de beste speler en coach uit de Jupiler Pro League. In november werden dat Théo Bongonda (KRC Genk) en Hernán Losada (Beerschot).

Het alarm gaat af in oktober. De avond van de nederlaag tegen Beerschot, die het lot bezegelt van Hannes Wolf, moet Théo Bongonda al voor het eindsignaal het veld af. De scheidsrechter toont hem de rode kaart voor het uitdelen van een elleboog. Het levert hem drie wedstrijden schorsing op. Wanneer hij terugkeert, is dat onder het toeziend oog van Jess Thorup, die een 3-4-2-1 installeert waardoor Bongonda dichter bij het doel van de tegenstander kan opereren. Met bijna onmiddellijk rendement.

In de overwinning tegen Charleroi komt hij niet tot scoren, maar daarna volgt een doldwaze serie van vijf matchen waarin hij de weg naar het doel vindt. In 450 minuten scoort Bongonda acht keer, en zeven van die goals maakt hij tussen de elfde en de veertiende speeldag, de periode waarmee we rekening houden voor onze verkiezing van speler van de maand. Zo klopt de Genkspeler Arnaud Bodart, de doelman van Standard die zich de afgelopen maand een held toonde in beide strafschopgebieden, in de verkiezing tot speler van de maand.

Bongonda, in de zomer van 2019 naar Genk gekomen voor acht miljoen euro, heeft er een tijdje over gedaan om echt tot ontbolstering te komen in Limburg, maar niets lijkt hem nu nog te kunnen stoppen. Of Domenico Olivieri nu als interim of John van den Brom als nieuwe T1 aan de zijlijn staat, het maakt niet uit: Bongonda blijft aan de lopende band scoren. Samen met Junya Ito en Paul Onuachu vormt hij een gevreesde drietand.

Zijn profiel, een offensief ingestelde linksvoetige, zou ook Roberto Martínez kunnen interesseren. Kan Bongonda zijn duivelse vorm aanhouden tot maart, wanneer de nationale ploeg weer verzamelen blaast? Als het antwoord op die vraag 'ja' is, dan zullen we zeker met de Limburgers rekening moeten houden in de eindsprint naar de titel. Want tweede viool spelen, dat is niks voor de Genkse woelwater.

Théo Bongonda heeft er een ijzersterke maand november op zitten en wordt daar nu voor beloond. © Belga Image

Hernán Losada verzorgt de show

De promovendi zijn aan het feest in de Jupiler Pro League. Nadat de prijs voor beste coach van de maand tweemaal op rij naar Marc Brys van OH Leuven ging, is het nu de beurt aan de Argentijn van Beerschot. Met zijn ploeg zorgde hij voor de meeste standvastigheid in een maand waarin maar weinig teams consistent wisten te zijn. KRC Genk is natuurlijk ook geweldig bezig met zes overwinningen op rij, maar die werden wel behaald door drie verschillende coaches.

In het kielzog van de Limburgers draagt dit Beerschot duidelijk de stempel van zijn coach. De Antwerpse club staat garant voor spektakel, kijk maar naar de 5-5 tegen KV Kortrijk, en is enorm offensief ingesteld, waarbij he took geholpen wordt door een uitstekend spelende aanval die telkens voor een doelpunt meer dan de tegenstander zorgt.

Maar zal dat geluk nog lang aan de zijde van Beerschot zitten? Voorlopig bezorgt het de Ratten wel de koppositie in het klassement en dat is even onverwacht als uitzonderlijk na toch al 14 speeldagen. En het zorgde er ook voor dat Losada, favoriet bij de journalisten van Sport/Voetbalmagazine, de nieuwe coach van Mouscron, Jorge Simao en favoriet van de lezers, voorbleef in deze verkiezing.

Palmares voetballer/trainer van de maand AUGUSTUS 2020: Raphael Holzhauser (Beerschot), Karim Belhocine (Charleroi) SEPTEMBER 2020: Kaveh Rezaei (Charleroi), Marc Brys (OHL) OKTOBER 2020: Xavier Mercier (OHL), Marc Brys (OHL) NOVEMBER 2020: Théo Bongonda (KRC Genk), Hernán Losada (Beerschot)

