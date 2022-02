Na een moeilijke periode bij Seraing ging Théo Pierrot in januari de uitdaging bij Lommel, voorlaatste in 1B, aan. Eleven Sports ging met hem praten.

Théo, je verliet Seraing dat het moeilijk heeft in 1A voor Lommel dat voor het behoud in 1B speelt. We kunnen wel stellen dat je van een uitdaging houdt.

Théo Pierrot: 'Ik ben zot van uitdagingen, inderdaad. Dat geloof en die wil in een ploeg om dat doel te bereiken, vind ik zalig. Dat is ook de reden waarom ik nu een niveautje zakte om die challenge aan te gaan bij Lommel.'

Bij Seraing zat je al sinds 2015. Zo'n clubliefde is erg zeldzaam geworden in het moderne voetbal.

Pierrot: 'Klopt, maar het maakt ook duidelijk dat ik me er erg goed voelde. En dat ik ook het gevoel had dat ik alle stappen mee kon zetten met de club. Ik kwam aan toen Seraing in tweede klasse speelde, maar toen zakten we een divisie naar de amateurs. En de jaren erop waren we een jojo waarin we continu tussen die twee competities schipperden. Nog zo'n bewijs dat ik wel van een uitdaging hou. Er waren steeds kansen om te stijgen, er was steeds die motivatie en daarom bleef ik ook al die tijd bij Seraing.'

Wat vind je van je nieuwe club Lommel?

Pierrot: 'Alles is hier groen! Het truitje, de club, maar ook alles rond het stadion. Ook op training is dat wel leuk om bijna tussen de bomen te trainen. Ik hou ook van de natuur, dus ik ben hier al een paar keer gaan wandelen met mijn drone om wat te gaan filmen.'

Zie je deze overstap als een stap terug om dan twee stappen vooruit te zetten?

Pierrot: 'Misschien wel. Opnieuw het plezier vinden. Ik vind ook dat je plezier moet maken als je goeie prestaties wil afleveren. En als je slecht speelt, vind je dat zeker niet terug. En ook al maakte ik veel plezier tijdens de trainingen, het is toch tijdens de wedstrijd dat het erom gaat. Ieder weekend winnen en het gevoel van voldoening hebben, daar doe ik het om.'

Bekijk de volledige reportage met Pierrot dit weekend op Eleven Sports.

