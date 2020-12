Al een paar jaar is Thes Sport top in de hoogste amateurklasse, maar van promotie naar het profvoetbal wilde men om praktische redenen al die tijd niet weten. Verandert dat straks?

Waar kijkt Wendy De Wit, voorzitter van Thes Sport, koploper in eerste nationale van de amateurreeksen na de feestdagen het meest naar uit? Naar de bekerderby tegen KRC Genk op drie februari, naar de volgende competitiewedstrijd of al naar de eerste match van het seizoen 2021-2022? 'Ik vrees misschien wel naar dat laatste, misschien is dat in de huidige omstandigheden nog de beste oplossing, als ik hoor dat de horeca pas in maart of april weer open mag. Als de kantine dicht moet blijven en we mogen geen toeschouwers ontvangen, hoeft het voor ons niet per se. Dan verliezen we veel inkomsten: toch 30 à 40 procent uit onze begroting.'

In normale omstandigheden zou de Limburgse bekerderby een feest zijn, al ligt het stadion van Thes Sport, het gemeentelijk sportstadion van Tessenderlo waar voorheen Looi Sport voetbalde, op amper een kilometer van de provincie Antwerpen én op een kilometer van de provincie Brabant. 'Maar je mag ons wél Limburgers noemen', zegt De Wit.

Op dit moment kijkt hij niet meteen uit naar de bekermatch. 'Wat een hoogtepunt moest worden dreigt nu een dieptepunt te worden. Begin januari moeten we ineens beginnen trainen voor wat misschien beperkt blijft tot één enkele match, die we zonder oefenwedstrijden volle bak moeten gaan.'

Eindelijk de stap hogerop?

Begin dit seizoen werkte Thes Sport een paar wedstrijden af, maar er mochten maar 400 toeschouwers in het stadion, en die waren er ook, terwijl dat er doorgaans minstens 1000 zijn. Toch is het de bedoeling om net als de vorige jaren break-even af te sluiten. 'Wij hebben geen geld, maar ook geen schulden.' Dat was ook één van de redenen waarop de club de voorbije jaren geen licentie voor het profvoetbal aanvroeg terwijl het op basis van zijn sportieve prestaties al een paar keer naar 1B had kunnen stijgen. Want wat Seraing, RWDM of Lierse nu doen, had het sportief ook gekund, ziet De Wit: 'Wij eindigden tweede, Seraing was vierde, RWDM achtste en Lierse zelfs dertiende.'

In de toekomst sluit hij niet uit dat Thes Sport toch de stap omhoog maakt. 'Naar het voorbeeld van Lommel een paar jaar geleden, dat met een lichte budgetverhoging en de TV-gelden in 1B wel mee kon draaien in de competitie.' Momenteel draait de club met een budget van 950.000 euro (jeugd inbegrepen). Het heeft ook zes semi-profs en ziet dat er iets beweegt rond de competitieformule van 1B in de toekomst: 'Waarom zou dat niet kunnen, een reeks zoals de oude tweede klasse met een paar semi-amateurploegen, zoals SK Beveren en Waregem vroeger, die in die formule ook de kiem vonden om te groeien?'

Werken aan accomodatie

Ook aan de voornaamste reden waarom Thes Sport de voorbije jaren de overstap naar de profreeksen afhield, de accommodatie, wordt gewerkt. 'Er zijn gesprekken met de gemeente, die bereid is de accommodatie aan te pakken. Onoverkomelijk is dat nu niet meer, terwijl het dat een jaar of twee, drie geleden wel nog was. Het is allemaal heel snel gegaan voor ons, in vier jaar zijn we van eerste provinciale naar eerste amateur gegaan, dat was te snel voor de gemeente. Veel hangt af van het competitieformat waar men straks voor kiest voor 1B.'

Wendy De Wit sluit zelfs niet uit dat de komende tijd de basis van de club breder wordt, zoals dat het geval was toen de club in 1999 zijn naam veranderde van Hulst in Thes, letters die staan voor de verschillende gemeentes die toen in aanmerking kwamen voor één grote regionale fusie: Tessenderlo, Hulst, Engsbergen en Schoot. 'Door het afhaken van veel vrijwilligers en de steeds strengere eisen naar accommodatie toe kunnen er opnieuw gesprekken komen met andere clubs uit de omgeving en kan de grotere fusie die een aantal jaar geleden niet door is gegaan straks misschien wel plaatsvinden. Er zijn al aftastende gesprekken bezig.'

