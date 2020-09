Thibaut Courtois verlaat de selectie van de Rode Duivels en keert terug naar zijn team Real Madrid. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB), die geen verdere info geeft, vrijdag via Twitter bevestigd.

De KBVB houdt het in een tweet op een korte mededeling. 'Thibaut Courtois is vrijgesteld van internationale verplichtingen', klinkt het. 'Hij keert terug naar zijn club Real Madrid.'

De voorbije dagen circuleerde het gerucht dat Courtois positief zou hebben getest op het coronavirus. De KBVB ontkende die berichten wel. Donderdag tekende de Limburger nog gewoon present op training.

De Rode Duivels stomen zich klaar voor de interlands in Denemarken (zaterdag in Kopenhagen) en thuis tegen IJsland (dinsdag in het Brusselse Koning Boudewijnstadion), op de eerste twee speeldagen in de Nations League. De troepen van bondscoach Roberto Martinez pikken zo de draad weer op, na bijna tien maanden zonder interlands wegens de coronacrisis.

UPDATE: @thibautcourtois is released from international duty. He will return to his club Real Madrid. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 4, 2020

