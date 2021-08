Thierry Henry blijft tot na het WK van eind 2022 in Qatar assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA maandag bekend.

De 44-jarige Fransman keerde begin deze zomer terug bij de nationale ploeg, na een afwezigheid van tweeënhalf jaar. Hij is er aan de slag als T3, Shaun Maloney is de eerste assistent van de bondscoach. Henry moest de technische staf op de eerste plaatsen versterken voor het EK, waar de Belgen in de kwartfinales tegen Italië uitgeschakeld werden. Nadien werd er echter al snel gepraat over een verlenging. 'Het is wel duidelijk dat de relatie tussen hem en de nationale ploeg erg goed zit', liet Martinez na EURO 2020 reeds weten.

Voor de Rode Duivels breken er belangrijke weken en maanden aan, met de WK-kwalificaties en vooral de Final Four van de Nations League, begin volgende maand in Turijn en Milaan. In de halve finales staan de Belgen daar tegenover wereldkampioen Frankrijk. In een eventuele finale volgt een krachtmeting met Spanje of Italië.

De voormalige topspits van onder meer Arsenal en FC Barcelona was eerder tussen augustus 2016 en oktober 2018 reeds assistent van bondscoach Roberto Martinez. Een succesvolle samenwerking - voor heel wat spelers in de selectie was Henry destijds een jeugdidool - met een derde plaats op het WK in Rusland als orgelpunt.

Bij de Duivels kreeg Henry het trainersvak onder de knie en in de herfst van 2018 mocht hij het proberen bij AS Monaco. Wegens tegenvallende resultaten duurde het avontuur slechts enkele maanden, in november 2019 waagde hij vervolgens zijn kans in de Major League Soccer bij Montréal, het team van technisch directeur Olivier Renard. In 2020 leidde hij de Canadese club voor het eerst sinds 2016 naar de play-offs. Montréal bereikte met hem ook de kwartfinales van de Concacaf Champions League.

In februari van dit jaar kondigde hij er echter onverwacht zijn vertrek aan, wegens familiale redenen, omdat hij meer tijd bij zijn kinderen in Londen wou spenderen.

