Thierry Henry keert voor het komende EK terug bij de technische staf van de Rode Duivels, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zondag bekend.

Hij zal er aan de slag zijn als T3, Shaun Maloney is de eerste assistent van de bondscoach.

'Het is een eer en een privilege om door Roberto en de andere stafleden om hulp gevraagd te worden voor het komende EK', vertelt Henry in een reactie. 'Het is een voortzetting van een verhaal dat nog niet ten einde was en waarvoor we alles zullen doen voor een succesvolle uitkomst.'

Roberto Martinez is heel blij met de terugkeer van Henry. 'Zijn toernooi-ervaring en kennis van het internationale voetbal vormen een grote toegevoegde waarde voor onze staf. Thierry kent bijna elke speler en staflid persoonlijk. Het voelt heel natuurlijk aan dat we het verhaal kunnen voortzetten dat startte tijdens de vorige WK-kwalificatie en eindigde met een bronzen toernooi in 2018', aldus de bondscoach.

Canada

De intussen 43-jarige Henry was tussen augustus 2016 en oktober 2018 reeds assistent van bondscoach Roberto Martinez. Een succesvolle samenwerking - voor heel wat spelers in de selectie was Henry destijds een jeugdidool - met een derde plaats op het WK in Rusland als orgelpunt. Bij de Duivels kreeg Henry het trainersvak onder de knie en in de herfst van 2018 mocht hij het proberen bij AS Monaco. Wegens tegenvallende resultaten duurde het avontuur slechts enkele maanden, in november 2019 waagde hij vervolgens zijn kans in de Major League Soccer bij Montréal, het team van technisch directeur Olivier Renard. In 2020 leidde hij de Canadese club voor het eerst sinds 2016 naar de play-offs. Montréal bereikte met hem ook de kwartfinales van de Concacaf Champions League.

In februari van dit jaar kondigde hij er echter onverwacht zijn vertrek aan, wegens familiale redenen, omdat hij meer tijd bij zijn kinderen in Londen wou spenderen.

