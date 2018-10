Thierry Henry: 'Met de Rode Duivels geschiedenis geschreven'

'Ik wil de Belgische voetbalbond bedanken om me vrij te geven en me de kans aan te bieden om me nu zelf te ontwikkelen', stak Henry val wal. 'Ik kon in België werken met een fantastische spelersgroep en een geweldige staf. Ik wil in het bijzonder Roberto Martinez bedanken, die me een platform gaf om de kneepjes van het vak te leren. Het is knap dat we van een verzameling individuen echt een ploeg hebben gesmeed.

'Wat me zeker zal bijblijven, is het warme onthaal dat ik van de Belgen kreeg.

'Ik ben blij dat we samen met de hele groep iets historisch hebben neergezet, met de bronzen WK-medaille. We zijn wel niet met de wereldbeker teruggekeerd, maar daar ga ik verder niet op in', knipoogde Henry, met een verwijzing naar wereldkampioen Frankrijk dat in de halve finales België uitschakelde.

De focus ligt nu echter volledig op Monaco. AS heeft, met zes punten uit negen matchen, zijn start in de Ligue 1 compleet gemist en staat pas achttiende. Zaterdag trekt de ploeg van Youri Tielemans en Nacer Chadli naar Straatsburg. Dat vormt dus het debuut voor Henry.

'En alle aandacht gaat nu uit naar die wedstrijd, de rest van het seizoen zien we later wel', vervolgde de ex-aanvaller. 'Ons vertrouwen is niet te hoog, dat moeten we opkrikken. Het is belangrijk een zekere spelvreugde terug te vinden. We moeten defensief ook stevig staan en proberen geen doelpunten meer te slikken.'

Henry begon zijn spelersloopbaan bij Monaco. 'Ik ben heel blij nu terug te zijn, hier is alles voor mij gestart. Deze club heeft een speciale betekenis voor mij.'