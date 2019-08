Het lijkt alsof alles wat Philippe Clement als trainer aanraakt in goud verandert. Thomas Buffel, die bij KRC Genk onder hem werkte, verklaart in Sport/Voetbalmagazine het succesrecept van de huidige coach van Club Brugge.

Thomas Buffel, tegenwoordig profvoetballer op rust, is ervan overtuigd dat de langzame opbouw in zijn trainerscarrière een grote troef is gebleken voor Clement: 'Hij koos voor een goeie leerschool, is lang assistent-trainer geweest en stak links en rechts veel op.'

'Bij Genk is hij aangekomen toen het wat moeilijker ging en er een aantal spelers misnoegd waren. Op korte tijd slaagde hij erin jongens die ver van hun beste niveau zaten te laten groeien en nog play-off 1 te halen. Dat was ook te danken aan zijn verbale impact: als peoplemanager slaagde hij erin hen weer een goed gevoel te bezorgen. Daar bleek hij sterk in. In persoonlijke gesprekken én voor de groep. Alles was altijd duidelijk.'

Belang van individuele automatismen

Ook de trainingsstof maakte indruk op de ervaren middenvelder. Buffel: 'Ik vond dat er heel goed getraind werd op automatismen. Ook op individuele automatismen, iets wat onderschat wordt en nog weinig wordt gedaan. Zoals eenvoudige afwerkingsvormen waarbij je bijvoorbeeld op het einde van een pass- en trapvorm moet afwerken in een doeltje, zodat de focus er altijd is om op een goeie manier af te werken. Er werd vaak te wild naar doel getrapt.'

'Maar doordat er tijdens de afwerkingsvormen op gehamerd werd om vooral voor plaatsballen te kiezen, zag je na een tijd dat de doelpunten die we maakten allemaal gefocuste plaatsballen waren. Als je vaak zulke eenvoudige afwerkingsvormen doet, ga je meer vertrouwen krijgen en daarin groeien, standvastiger en efficiënter worden. Daar gaat het uiteindelijk om.'

Buffel speelde onder Clement bij Genk. © ERIC LALMAND

'Op het einde van de week werd er dan naar een collectievere aanpak gegaan. De eerste dag deden we de verdedigende opbouw en de dag erna de eigen opbouw. Dan gaf hij altijd een aantal keuzemogelijkheden om onder de pressing uit te kunnen voetballen. Dat was allemaal vrij duidelijk. Die trainingen werden gefilmd en de beelden van de goeie momenten werden de dag van de wedstrijd nog eens getoond. Spelers hadden altijd een houvast. Ze wisten wat ze in balbezit moesten doen en wat ze moesten doen bij balverlies. Daarbij ging hij heel professioneel te werk, gedoseerd en niet te langdradig.'

Simpele principes

De trainingsarbeid kreeg een positief gevolg in de wedstrijden. Met enkele simpele principes, herinnert Buffel zich: 'In zijn manier van spelen probeert hij van eigen sterkte uit te gaan door met de backs hoog op te komen en in de restdefensie de centrale verdedigers druk naar voren te laten zetten. Zo wordt voor de aanvallers de afstand om bij balverlies terug te lopen klein gehouden. Als je hoog druk zet en de bal boven de middenlijn al kunt recupereren moet een back of een middenvelder natuurlijk ook van minder ver komen om een geslaagde actie op te zetten. In de verdediging voerde hij op flankvoorzetten individuele dekking in.'

'Hij gaf je ook wel het gevoel dat hij eerlijk was in zijn keuzes en zei altijd dat hij ook een speler die niet speelt beter kan maken. Ik denk wel dat dat zo is, als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe Dries Wouters het deed. Hij gaat in elk geval ook met hen aan de slag, zodat ze klaar zijn wanneer ze er moeten staan.'

