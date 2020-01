Eerst leek de deal nog af te springen, maar uiteindelijk leent Anderlecht doelman Didillon toch uit aan KRC Genk.

Wel, niet, en toch wel. Dat waren achtereenvolgens de antwoorden op de vraag of doelman Thomas Didillon van Anderlecht naar Genk overstapt. Vorige woensdag hoopten de Limburgers nog om de 24-jarige Fransman voor de rest van het seizoen van Anderlecht te lenen, tot de Brusselaars de voorwaarden bijstuurden. Plots wilden ze de doelman niet langer uitlenen, maar ...

Wel, niet, en toch wel. Dat waren achtereenvolgens de antwoorden op de vraag of doelman Thomas Didillon van Anderlecht naar Genk overstapt. Vorige woensdag hoopten de Limburgers nog om de 24-jarige Fransman voor de rest van het seizoen van Anderlecht te lenen, tot de Brusselaars de voorwaarden bijstuurden. Plots wilden ze de doelman niet langer uitlenen, maar verkopen, om extra geld in het laatje te krijgen. Daar had Genk dan weer geen oren naar. Het wil gewoon een oplossing voor zijn huidige doelmannentekort, en geen bijkomend probleem voor de keepersplanning voor komend seizoen. Afgelopen vrijdag werd daarom de deal afgeblazen en oriënteerde de Limburgse club zich op de buitenlandse doelmannenmarkt. Toen vorig weekend bleek dat de overgang van de Iraanse nationale doelman Alireza Beiranvand erg duur werd, kwam Didillon vanaf zondag opnieuw in beeld. Hij wordt nu toch tot het eind van het seizoen geleend. Genk betaalt de komende maanden zijn loon en krijgt mogelijk een optie tot aankoop, maar verwacht wordt dat Genk die niet zal lichten. Voor volgend seizoen mikken de Limburgers in doel vermoedelijk op het duo Maarten Vandevoordt en Danny Vukovic. Over wat er met Gaëtan Coucke moet gebeuren, beraadt de club zich de komende maanden. De 19-jarige Coucke kreeg na het uitvallen van Vukovic na de eerste speeldag voluit zijn kans en stond zaterdag op Gent voor de achttiende keer in competitieverband onder de lat. Tussendoor beleefde ook Vandevoordt zijn debuut, tot hij zich blesseerde. Verwacht wordt dat Didillon, die vorig seizoen in competitie sterk keepte maar in play-off 1 ondermaats bleef, nog deze competitie zijn kans krijgt in doel. Coucke ging dit seizoen zelden echt in de fout, maar pakte ook weinig moeilijke ballen en dus weinig punten in een voor KRC Genk moeilijk seizoen.