De 26-jarige speler van Stade de Reims kan in de WK-kwalificatieduels mogelijk een vijfde keer voor de Rode Duivels uitkomen.

Kan Jonathan David met Lille OSC uitgesproken favoriet PSG dit seizoen verrassen voor de Franse titel?

...

Kan Jonathan David met Lille OSC uitgesproken favoriet PSG dit seizoen verrassen voor de Franse titel? Thomas Foket: 'Ik denk dat ze daar zeker toe in staat zijn. PSG hinkt toch op twee gedachten, met ook nog de Champions League. Lille is een heel goed georganiseerd team dat weinig steken laat vallen. Ik ben vooral blij dat Jo zijn draai vond. Bij Gent zag ik hem toekomen en groeien. Zijn moeilijke start bij Lille vond ik wat ambetant. Ik hoopte vooral dat hij niet ging panikeren, omdat de druk er groter is. Maar hij bleef rustig, vond zijn draai, scoort nu weer vlot en bewijst zijn uitstekende plaatsing en koelbloedigheid voor doel. Je merkt dat zijn vertrouwen groot is, op die jonge leeftijd. Het beste moet nog komen. Hij is en blijft sowieso Mister Cool. ' L'Equipe publiceerde de Ligue 1-lonen, waarbij Reims twintigste en laatste staat. Wat wil dat dan zeggen als je na 30 speeldagen rond de dertiende plaats hangt in het klassement? Foket: 'Dat er weinig veranderde sinds de promotie in 2018. Het toont ook aan hoe goed er wordt gepresteerd. Vooral de juiste sportieve omkadering en het management is belangrijk. We beleven nu een overgangsjaar, nadat we twee seizoenen konden uitpakken met een vaste ploeg die in de top vijf zat van beste verdedigingen. Toen kozen we goed onze momenten tegen de topteams. Er vond een verjonging plaats, wat een andere speelstijl vergde en in het begin een paar moeilijkheden opleverde. Nu loopt het weer wat beter. Na de achtste en zesde plek de vorige jaren zou het mooi zijn om binnen de top tien te kunnen eindigen.' Na aanvoerder Abdelhamid en Berisha - elk 80.000 euro bruto per maand - als topverdieners volg jij met doelman Rajkovic met 60.000 euro. Algemeen directeur Lacour stelt dat jullie de leiders moeten zijn op het terrein en in de kleedkamer. Is dat ook zo? Foket: 'Absoluut. Ik heb ondertussen toch ook wel wat ervaring, die ik probeer door te geven aan de jeugd. Tegen Saint-Etienne was ik zelfs kapitein, een bevestiging van het vertrouwen binnen de club en de technische staf in mij. Ik voel me wel aangesproken en neem die verantwoordelijkheid ook op. In Reims werd ik meer volwassen. Het speelse verdween, ik ben nu een betere en meer complete voetballer die constanter presteert.' Sinds je in augustus 2018 KAA Gent verruilde voor de Champagnestreek, zit je aan een gemiddelde van 30 duels per seizoen. Coach David Guion gaf je 97 procent van de speeltijd dit seizoen. Alleen: 0 goals en 2 assists de afgelopen maanden. Is dat in datatijden geen nadeel? Foket: 'Goh. Zo bekijk ik dat niet. Ik fixeer me daar niet te erg op. De Ligue 1 is een moeilijke competitie. Wij zijn ook niet de ploeg die op balbezit speelt. In tegenstelling tot in België kan ik hier niet de hele tijd de lijn afgaan. Hier fungeer ik echt als rechterverdediger. Wij winnen ook meestal maar met 1-0, dus scoren weinig. 'Ik ben zeker tevreden over mijn efficiëntie en rendement, maar natuurlijk kan het altijd beter. Puur verdedigend voel ik me wel sterker. We beschikken dan ook al twee jaar na elkaar over de beste defensie van de Ligue 1. Daarin kom je vaak uit tegen supersnelle aanvallers en dan moet je de hele wedstrijd gefocust zijn.' Waarom moeten Castagne en jij wachten op een blessure, schorsing en/of verbod door Borussia Dortmund voor Meunier om speelkansen te krijgen bij de Rode Duivels? Foket: 'Omdat ik daar nog heel wat achter kom. Vandaar dat ik me ook heel nederig moet opstellen en geduldig moet zijn. Beiden spelen aan de top in een kwalitatief heel hoogstaande buitenlandse competitie. Thomas heeft ook al een serieuze staat van dienst bij de nationale ploeg. Zoiets wis je niet zomaar weg. Daarvoor moet je veel respect tonen. Maar ik weet wat ik kan, waar ik sta en ik kan goed de capaciteiten van de anderen inschatten. Bij de EK-selectie van 23 geraken, dat wordt niet eenvoudig. Ik zal mij nu vooral op training proberen te tonen aan de bondscoach.'