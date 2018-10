Thomas Foket werkt aan zijn terugkeer: 'Reims heeft gelijk om in mij te geloven'

Een door de oorlog verwoeste stad is vaak een stad met een verhaal. Zo ook het Franse Reims, waar resten uit de Gallo-Romeinse periode afwisselen met monumenten uit het tijdperk van de art deco. Allemaal getuigen ze van het feit dat deze officieuze hoofdstad van de Champagnestreek in het verleden een hoop privileges heeft gekregen. U snapt dan ook dat er slechtere plekken op de wereld zijn om een nieuw leven te beginnen. Reims is voor Thomas Foket de plaats waar hij verder timmert aan de lange weg terug naar de top, een weg die hem weer bij de kern van Roberto Martínez en zijn Rode Duivels moet brengen. Twee jaar heeft hij voor de volgende grote afspraak eraan komt: het EK 2020. Inzet: een plek als rechtsachter, de stek waar het lang zoeken was naar een vaste man, maar waar nu verscheidene kandidaten voor in aanmerking komen. Thomas Meunier, uiteraard, maar ook Timothy Castagne, en misschien zelfs Alexis Saelemaeckers. Er liggen dus wel wat obstakels op de weg van Foket.

