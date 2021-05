Met zijn 21 goals was hij een van de sensaties in de Jupiler Pro League. Blijft de Franse spits bij OH Leuven?

Het einde van het seizoen van OH Leuven was met 2 op 15 niet schitterend. Jullie misten daardoor zelfs play-off 2, terwijl jullie eigenlijk nog lang in de running waren voor play-off 1... Thomas Henry: 'Het is verschrikkelijk. Ineens is alles over. We hebben verder getraind tot 7 mei, maar we hadden geen doel meer. Ik moet zeggen dat het voor ons allemaal een serieuze klap was. Individueel, in de eerste plaats, is het een grote teleurstelling, maar ook collectief was het een mokerslag. We draaiden een geweldig seizoen, maar we vergooiden het op het einde, dat is de samenvatting. Maar goed, ik houd mezelf dan voor dat we hier als promovendus vóór het seizoen voor getekend hadden. Dus nu is het tijd om de bladzijde om te draaien. We zijn profvoetballers, we vergeten dat wel.' Jij zou de bladzijde kunnen omdraaien met een mooie transfer. Is het voor jou - je bent bijna 27 - niet een beetje nu of nooit? Henry: 'Dat klopt. Ik heb zin om de volgende stap te zetten en het is duidelijk dat het daar het moment voor is. Afgelopen winter is het er niet van gekomen omdat ik die wintermercato's altijd heel vreemd vind. Maar deze zomer moet een keerpunt worden in mijn carrière. 'Nu goed, je weet het, bij een transfer zijn meerdere partijen betrokken. Dat hangt niet alleen van mij af. Ook de club heeft daar zijn woordje in te zeggen, maar in mijn hoofd is het duidelijk. In dit stadium is het moeilijk om er iets over te zeggen, maar de gesprekken met de coach en de sportief directeur om een akkoord te vinden zijn al enkele weken gaande. Ze weten heel goed hoe ik erover denk. Alles zal nu afhangen van het aanbod. Over geld spreek ik zelfs niet, ik wil vooral weten wat het sportieve project is. Ik wil spelen, speelminuten krijgen bij een ambitieuze club.' Je belandde in België, bij Tubize, in de zomer van 2018. Zou je het niet zien zitten om nog een seizoen langer in ons land te blijven? Henry: 'Ik sta open voor alles, maar ik wil zo hoog mogelijk gaan. Ofwel zal het een Belgische club zijn die Europees speelt ofwel, en dat blijft mijn prioriteit, kom ik in een betere competitie terecht. Maar laat ons duidelijk zijn: het is niet aan mij om op die vraag te antwoorden. Ik respecteer de club. Feit is dat ik veel telefoontjes krijg, via mijn makelaar, van clubs die zich geïnformeerd hebben, maar nu moet een van die ploegen nog doorduwen bij OH Leuven. Ik wil de zaken niet forceren. En ik doe er trouwens alles aan om een zekere afstand te houden.' Je spreekt nu over 'zo hoog mogelijk' mikken. Dat is een radicaal ander discours dan begin dit seizoen. Ben je het afgelopen jaar veranderd? Henry: 'Ik ben een voorzichtig iemand en ik houd er niet van om over mezelf te praten, maar als je er net een seizoen met 21 goals in 1A op hebt zitten, heb je wel andere verwachtingen. Ik wil de kansen grijpen omdat ik weet het, op mijn 26e, tijd is. Ik heb lang getwijfeld, maar ik weet vandaag dat ik wil genieten van mijn carrière. Ik ben niet meer die jonge speler die men een beetje pushte om profvoetballer te worden omdat hij zo gemakkelijk scoorde. Ik heb, laat ons zeggen, bepaalde zekerheden verworven. Ik twijfel er niet langer aan dat ik een hoog niveau aankan.' Is er een competitie waar je van droomt? Henry: 'Ik hou van voetballen. Ik bewonder de tactische cultuur in Italië, de techniek van de spelers in Spanje en ik heb een hoge pet op van de Premier League. Maar ik ben een complete aanvaller, dus denk ik dat ik in verschillende competities aan de slag kan. Ik kan in de kleine ruimte spelen en traag ben ik ook niet. De Franse competitie is echter geen doel. Dat ik Frankrijk drie jaar geleden verlaten heb, was de beste keuze van mijn leven. Ik besef dat ik hier meer ben opengebloeid dan in Frankrijk. Het is trouwens in België dat ik Engels geleerd heb en dat ik steden als Antwerpen, Gent en Brussel bezocht heb. Ik heb een feeling met dit land en dat smaakt naar meer. Ik hoop echt dat ik in mijn carrière zo veel mogelijk kan reizen.'