Sport/Voetbalmagazine interviewde Thomas Kaminski, die vrijdag met KAA Gent tegen zijn ex-club Anderlecht voetbalt, samen met zijn broer Mathias. De titelstrijd en de nationale ploeg zijn twee thema's die de broers beroeren.

'Ik wens mijn broer eerder een titel dan een EK-selectie', zegt Mathias, de jongere broer van Gentdoelman Thomas Kaminski in Sport/Voetbalmagazine. 'Daar ligt zijn bijdrage hoger, als sterkhouder van de ploeg. Een keeper moet iemand zijn waar de rest vertrouwen in heeft. Qua intrinsiek talent zie ik in België alleen Simon Mignolet die beter is. Maar Thomas is qua vorm zeker even veel waard als Sinan Bolat en Hendrik Van Crombrugge.'

Thomas Kaminski: 'Club betaalde 7 miljoen euro voor Simon. Dat zegt voldoende over zijn waarde. Voor de Rode Duivels wordt de positie van derde doelman geen eenvoudige kwestie. Koen Casteels en Matz Sels, dat zijn geen kloefkappers.'

Clean sheets

Met KAA Gent werpt de oudste der Kaminski-broers zich op als misschien wel de voornaamste concurrent voor Club Brugge in de titelstrijd dit seizoen. De doelman steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken.

Thomas: 'Ik kwam terecht bij een Belgische topclub die de ambitie koestert elk jaar Europees te spelen en ook nog eens kampioen wil worden. Beter kan ik dus niet zitten. Kijk ook naar het prachtige stadion en het oefencomplex in Oostakker. Een echt topsportklimaat. Winnen moet. Wij hebben een goede ploeg, zonder extreme vedetten, maar wel met een groot samenhorigheidsgevoel. Wanneer niemand vies is om die extra meters te blijven lopen voor de ander, dan kan er zeker iets moois ontstaan.'

'Om mee te doen voor de prijzen, moesten we het aantal clean sheets verhogen. We maken daar een specifiek doel van, met cijfers die we daar concreet op plakten. In de titelstrijd wordt dat sowieso een belangrijk gegeven. Maar we mogen er ook niet te obsessief mee omgaan.'

Steunpilaar

'Als ik zie welk niveau KAA Gent al bereikte, dan mogen ze de ambitie hebben om kampioen te spelen', beaamt Mathias. 'De breedte van de kern werd perfect afgewogen en je ziet dat ze op bepaalde vlakken evolueerden. Neem de match tegen Genk, waar ze na een achterstand geen moment panikeerden en terugvielen op hun basis, namelijk bewegingsvoetbal.'

Thomas: 'Vooral Sven Kums is daarbij een belangrijke schakel, hij is de man die rust brengt. Hij is altijd aanspeelbaar, vraagt de ballen op en zal niet willekeurig alles diep pompen. En naast het beukwerk van Laurent Depoitre heb je ook nog de klasse van Jonathan David. Die moet je koesteren.'

Mathias: 'Thomas moet zich belangrijk voelen. Dat is hij bij KAA Gent. Een steunpilaar. Ik beschouw mijn broer als een natuurlijke leider, een voortrekker. Hij wil dat het vooruit gaat.'

Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 5 februari.

'Ik wens mijn broer eerder een titel dan een EK-selectie', zegt Mathias, de jongere broer van Gentdoelman Thomas Kaminski in Sport/Voetbalmagazine. 'Daar ligt zijn bijdrage hoger, als sterkhouder van de ploeg. Een keeper moet iemand zijn waar de rest vertrouwen in heeft. Qua intrinsiek talent zie ik in België alleen Simon Mignolet die beter is. Maar Thomas is qua vorm zeker even veel waard als Sinan Bolat en Hendrik Van Crombrugge.'Thomas Kaminski: 'Club betaalde 7 miljoen euro voor Simon. Dat zegt voldoende over zijn waarde. Voor de Rode Duivels wordt de positie van derde doelman geen eenvoudige kwestie. Koen Casteels en Matz Sels, dat zijn geen kloefkappers.'Met KAA Gent werpt de oudste der Kaminski-broers zich op als misschien wel de voornaamste concurrent voor Club Brugge in de titelstrijd dit seizoen. De doelman steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken.Thomas: 'Ik kwam terecht bij een Belgische topclub die de ambitie koestert elk jaar Europees te spelen en ook nog eens kampioen wil worden. Beter kan ik dus niet zitten. Kijk ook naar het prachtige stadion en het oefencomplex in Oostakker. Een echt topsportklimaat. Winnen moet. Wij hebben een goede ploeg, zonder extreme vedetten, maar wel met een groot samenhorigheidsgevoel. Wanneer niemand vies is om die extra meters te blijven lopen voor de ander, dan kan er zeker iets moois ontstaan.''Om mee te doen voor de prijzen, moesten we het aantal clean sheets verhogen. We maken daar een specifiek doel van, met cijfers die we daar concreet op plakten. In de titelstrijd wordt dat sowieso een belangrijk gegeven. Maar we mogen er ook niet te obsessief mee omgaan.''Als ik zie welk niveau KAA Gent al bereikte, dan mogen ze de ambitie hebben om kampioen te spelen', beaamt Mathias. 'De breedte van de kern werd perfect afgewogen en je ziet dat ze op bepaalde vlakken evolueerden. Neem de match tegen Genk, waar ze na een achterstand geen moment panikeerden en terugvielen op hun basis, namelijk bewegingsvoetbal.'Thomas: 'Vooral Sven Kums is daarbij een belangrijke schakel, hij is de man die rust brengt. Hij is altijd aanspeelbaar, vraagt de ballen op en zal niet willekeurig alles diep pompen. En naast het beukwerk van Laurent Depoitre heb je ook nog de klasse van Jonathan David. Die moet je koesteren.'Mathias: 'Thomas moet zich belangrijk voelen. Dat is hij bij KAA Gent. Een steunpilaar. Ik beschouw mijn broer als een natuurlijke leider, een voortrekker. Hij wil dat het vooruit gaat.'Lees het volledige interview in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 5 februari.