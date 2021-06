Sport/Voetbalmagazine had een lange babbel met Thomas Meunier over zijn carrière en over de Rode Duivels. Een voorsmaakje.

Van buitenaf lijk jij een idyllisch verhaal te beleven met de Rode Duivels.

Thomas Meunier: 'Bij de nationale ploeg wordt er niet gerekend. Praat met Romelu, Axel,Eden of met om het even wie en je zal merken dat het vuur dat er was toen ze debuteerden er nog steeds is.'

'Er is niets kunstmatigs aan de Belgische ploeg. Elke speler die komt, geeft zich voor de volle honderd procent. En met Roberto Martínezhebben we een gids die bij ons past. Alle spelers beseffen hoeveel geluk ze hebben om erbij te zijn. We maken deel uit van een keurgroep van 23 spelers, terwijl duizenden Belgische spelers in onze schoenen zouden willen staan. Je land vertegenwoordigen is zonder twijfel het grootste privilege dat je kan krijgen in het voetbal.'

Wat is het geheim van de Rode Duivels?

Meunier: 'Ik ga niet beweren dat wij de beste chef-koks ter wereld hebben, (lacht) maar ze doen hun best en proberen de spelers te plezieren. Het wijkt af van het dieet bestaande uit kip en witte pasta dat sommigen voorgeschoteld krijgen voor elke wedstrijd. Als we met de nationale ploeg tien dagen samen zijn, proberen de koks ons een keer culinair te plezieren. Er is voor elk wat wils: mosselen met frieten, gehaktballen met frieten, stoofvlees, waterzooi...'

'En dan besef je ook dat je nooit je eetgewoontes zal verliezen. Een gast die in Italië speelt en naar de nationale ploeg afzakt, verlangt naar zijn gehaktballen met frieten. Het gerecht dat je op zondagmiddag als kind haastig naar binnen sloeg - kip, frieten en appelmoes - vind je terug bij de nationale ploeg. Dat is echt kicken.'

'Bij onze clubs ligt de lat zo hoog dat vijf voedingsdeskundigen in onze plaats mogen beslissen wat we al dan niet mogen eten. En die maandelijkse of tweemaandelijkse opmeting van het vetpercentage zijn op psychologische vlak belastend. Bij de nationale ploeg voelen we ons vrijer. Het lichaamsvet wordt gemeten en dan mogen we aan de gehaktballen met frieten beginnen. De druk valt weg. Iedereen weet wat zijn lichaam nodig heeft en dat is het belangrijkste.'

Het doet een beetje denken aan Club Med...

Meunier: 'Het is een zeer professionele groep. Toeval bestaat trouwens niet. Je kan niet drie jaar aan een stuk nummer één zijn in de wereld en zoveel wedstrijden winnen met een bende prutsers. Dat is onmogelijk. We zijn een team van harde werkers. We dollen wel eens onder elkaar en we weten hoe we ons kunnen amuseren, maar als we eenmaal op het veld staan, telt enkel de wedstrijd.'

Lees het volledige interview met de Rode Duivel in Sport/Voetbalmagazine van 9 juni.

Van buitenaf lijk jij een idyllisch verhaal te beleven met de Rode Duivels.Thomas Meunier: 'Bij de nationale ploeg wordt er niet gerekend. Praat met Romelu, Axel,Eden of met om het even wie en je zal merken dat het vuur dat er was toen ze debuteerden er nog steeds is.''Er is niets kunstmatigs aan de Belgische ploeg. Elke speler die komt, geeft zich voor de volle honderd procent. En met Roberto Martínezhebben we een gids die bij ons past. Alle spelers beseffen hoeveel geluk ze hebben om erbij te zijn. We maken deel uit van een keurgroep van 23 spelers, terwijl duizenden Belgische spelers in onze schoenen zouden willen staan. Je land vertegenwoordigen is zonder twijfel het grootste privilege dat je kan krijgen in het voetbal.'Wat is het geheim van de Rode Duivels?Meunier: 'Ik ga niet beweren dat wij de beste chef-koks ter wereld hebben, (lacht) maar ze doen hun best en proberen de spelers te plezieren. Het wijkt af van het dieet bestaande uit kip en witte pasta dat sommigen voorgeschoteld krijgen voor elke wedstrijd. Als we met de nationale ploeg tien dagen samen zijn, proberen de koks ons een keer culinair te plezieren. Er is voor elk wat wils: mosselen met frieten, gehaktballen met frieten, stoofvlees, waterzooi...''En dan besef je ook dat je nooit je eetgewoontes zal verliezen. Een gast die in Italië speelt en naar de nationale ploeg afzakt, verlangt naar zijn gehaktballen met frieten. Het gerecht dat je op zondagmiddag als kind haastig naar binnen sloeg - kip, frieten en appelmoes - vind je terug bij de nationale ploeg. Dat is echt kicken.''Bij onze clubs ligt de lat zo hoog dat vijf voedingsdeskundigen in onze plaats mogen beslissen wat we al dan niet mogen eten. En die maandelijkse of tweemaandelijkse opmeting van het vetpercentage zijn op psychologische vlak belastend. Bij de nationale ploeg voelen we ons vrijer. Het lichaamsvet wordt gemeten en dan mogen we aan de gehaktballen met frieten beginnen. De druk valt weg. Iedereen weet wat zijn lichaam nodig heeft en dat is het belangrijkste.'Het doet een beetje denken aan Club Med...Meunier: 'Het is een zeer professionele groep. Toeval bestaat trouwens niet. Je kan niet drie jaar aan een stuk nummer één zijn in de wereld en zoveel wedstrijden winnen met een bende prutsers. Dat is onmogelijk. We zijn een team van harde werkers. We dollen wel eens onder elkaar en we weten hoe we ons kunnen amuseren, maar als we eenmaal op het veld staan, telt enkel de wedstrijd.'Lees het volledige interview met de Rode Duivel in Sport/Voetbalmagazine van 9 juni.