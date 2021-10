Thomas Meunier heeft het oefencentrum in Tubeke maandagavond alweer verlaten en moet een kruis maken over de Final Four van de Nations League. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) gemeld. De wingback van Borussia Dortmund was hoogst twijfelachtig omdat hij sukkelt met een knieblessure.

Meunier moest afgelopen weekend in de competitiewedstrijd van Dortmund tegen Augsburg (2-1 winst) naar de kant en sindsdien stonden grote vraagtekens achter zijn naam. Bondscoach Roberto Martinez anticipeerde meteen op een mogelijk forfait en haalde daarom Thomas Foket (Reims) zondag bij de selectie.

De Rode Duivels spelen donderdag in Turijn tegen Frankrijk de halve finale van de Nations League. Drie dagen later wacht nog de finale of troosting tegen Spanje of Italië.

