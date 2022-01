Thomas Vermaelen stopt op 36-jarige leeftijd met voetballen en gaat aan de slag als assistent-trainer van bondscoach Roberto Martinez, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag in een persmededeling

'Zijn ervaring tijdens zijn uitzonderlijke carrière zowel in clubverband als bij de Rode Duivels is een enorme aanwinst voor onze technische staf', klinkt het bij de bondscoach. 'Door zijn recente rol en prestaties tijdens het jongste EK zal zijn introductie bij de staf, tijdens de volgende stage in maart, vlot verlopen. Vanwege het feit dat hij de groep kent en door zijn enthousiasme tijdens de trainerscursus van de KBVB, zal zijn omschakeling van speler naar trainer op een natuurlijke wijze gebeuren. We zijn echt verheugd!'

'Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging en ben zeer vereerd, blij en vooral ook dankbaar om als een van de assistenten van Roberto Martínez het WK in Qatar mee voor te bereiden', klinkt het bij Vermaelen.

Vermaelen en zijn Japanse club Vissel Kobe besloten vorige maand een punt te zetten achter hun samenwerking. Het aflopend contract van de verdediger werd niet verlengd, waardoor hij begin februari gratis zou mogen verkassen naar een andere club. Maar zover kwam het dus niet. De Antwerpenaar zet met onmiddellijke ingang een punt achter zijn actieve loopbaan. Hij keert het voetbal echter niet de rug toe, maar wordt assistent van bondscoach Roberto Martinez bij de Rode Duivels. In de staf van de Spanjaard was immers een plaats vrij nadat assistent Shaun Maloney eind 2021 naar Hibernian trok en toekomstplannen van Thierry Henry nog onduidelijk zijn.

Een nieuwe carrièrewending dus voor Vermaelen, die reeds tijdens zijn spelerscarrière geprezen werd voor zijn voetbalinzicht. Sinds maart 2020 volgt hij dan ook, net als een aantal collega-Rode Duivels, een trainerscursus. Bedoeling daarvan is om de kennis van deze spelersgroep niet verloren te laten gaan. Heel wat voetballers van deze Gouden Generatie draaiden immers jaren mee aan de absolute top, bij de grootste clubs van Europa.

Vermaelen voetbalde sinds de zomer van 2019 voor Vissel Kobe. De 85-voudige Rode Duivel (2 doelpunten) verliet toen FC Barcelona transfervrij. Hij was vanaf de zomer van 2014 aan de slag bij de Catalaanse topclub, met tussendoor een seizoen op huurbasis bij AS Roma (2016-2017). Voordien verdedigde hij de kleuren van Ajax (2003-2009), met tussendoor een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk (2004-2005), en Arsenal (2009-2014).

