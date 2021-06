Sport/Voetbalmagazine sprak met Thorgan Hazard, die verstek moest geven voor de match tegen Finland, maar er in de 1/8 finale weer bij zal zijn.

Vanaf nu gaat het om rechtstreekse uitschakeling. Heeft die fase in Rusland en met name de uitschakeling tegen de Fransen jullie iets geleerd? Ga je die eindstrijd nu anders aanpakken?

Hazard: 'Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, want we hebben het er in de groep nog niet over gehad. De coach zal daarin beslissen. Wat ons nu te doen staat, is nog snel wat winnen aan kracht en fysiek vermogen.'

Youri Tielemans vertelde in dit blad dat de Rode Duivels minder naïef mogen zijn en meer killer dan op het WK. Mee eens?

Hazard: 'Dat is nog niet iets dat Roberto Martínez ons op dit moment heeft gezegd. We pakten het tot dusver wedstrijd voor wedstrijd aan. Rusland op de ene manier, Denemarken iets anders en tegen Finland met nog wat andere accenten. Vanaf dit weekend kunnen we ons geen vergissingen meer veroorloven. Dat betekent dat we intelligent moeten voetballen.'

'Defensiever? Ik denk dat we een voetballende ploeg hebben en dat dit gaat blijven tot het einde. Daarom houden de mensen ook van de Rode Duivels. Wij vinden het leuk om aan te vallen, om veel doelpunten te maken. Mooi voetbal brengen én winnen is fantastisch.'

Maar lelijk spel en toch winnen, kan ook?

Hazard: 'Winnen is winnen, tenslotte is dat wat telt. Als we straks dit EK zouden winnen door slecht te spelen, zullen de mensen tevreden zijn, want het is een primeur voor België. De manier waarop vergeet men dan snel.'

Denk je? Drie jaar na datum vinden we nog dat Frankrijk wereldkampioen werd zonder veel te tonen.

Hazard: 'Jullie misschien, maar dat is niet wat de Fransen zeggen. Zij zijn wereldkampioen en vinden dat ze gelijk hebben.'

Lees het volledige interview met Thorgan Hazard in Sport/Voetbalmagazine van 23 juni.

