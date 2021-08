Thorgan Hazard haakt af bij de Rode Duivels voor het drieluik tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland in de WK-kwalificaties.

Dat meldt de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA.

De jongere broer van aanvoerder Eden Hazard sukkelt al een tweetal weken met een enkelkwetsuur, waardoor hij de voorbije drie duels bij zijn club Borussia Dortmund aan zich voorbij moest laten gaan.

Volgens de Belgische bond is hij niet fit genoeg om te spelen en nu keert hij terug naar Dortmund om er verder te werken aan de revalidatie.

Maandag moest ook Hannes Delcroix afhaken bij de Rode Duivels. De verdediger van RSC Anderlecht staat meerdere maanden aan de kant met een knieblessure.

Zo zitten er nog 29 spelers in de selectie van bondscoach van Roberto Martinez, die dinsdag in Tubeke een tweede training afwerkt in de voorbereiding op het drieluik.

Lees ook:

Van Parijs 2024 tot Januzaj: wat te onthouden van de nieuwe selectie van de Rode Duivels

Dat meldt de Koninklijke Belgische Voetbalbond RBFA.De jongere broer van aanvoerder Eden Hazard sukkelt al een tweetal weken met een enkelkwetsuur, waardoor hij de voorbije drie duels bij zijn club Borussia Dortmund aan zich voorbij moest laten gaan. Volgens de Belgische bond is hij niet fit genoeg om te spelen en nu keert hij terug naar Dortmund om er verder te werken aan de revalidatie. Maandag moest ook Hannes Delcroix afhaken bij de Rode Duivels. De verdediger van RSC Anderlecht staat meerdere maanden aan de kant met een knieblessure. Zo zitten er nog 29 spelers in de selectie van bondscoach van Roberto Martinez, die dinsdag in Tubeke een tweede training afwerkt in de voorbereiding op het drieluik.Lees ook:Van Parijs 2024 tot Januzaj: wat te onthouden van de nieuwe selectie van de Rode Duivels