Thorgan Hazard duimt dat Eden Hazard fit geraakt voor de kwartfinale op het EK voetbal, vrijdag (21 uur) in München tegen Italië.

Eden Hazard leek na een nieuw kwakkelseizoen bij Real Madrid in het shirt van de nationale ploeg weer te groeien naar zijn beste niveau, maar moest in het slot van de achtste finale tegen Portugal (1-0 winst) naar de kant en greep hierbij met een pijnlijke grimas naar de achterkant van de dij. Volgens bondscoach Roberto Martinez is er geen 'structurele schade', maar het wordt voor Eden toch 'fiftyfifty' om speelklaar te geraken voor de kwartfinale van vrijdag tegen Italië.

Ook Thorgan hoopt dat zijn broer fit raakt voor de clash. 'Eden is een heel belangrijke speler', trapte de speler van Borussia Dortmund een open deur in. 'Hij houdt de bal bij op moeilijke momenten en is steeds aanspeelbaar. Tegen Portugal speelde hij echt sterk. Het was geen makkelijk seizoen voor hem maar je ziet dat hij alles geeft dit EK. Hij keek niet op een inspanning. We hopen dat hij fit geraakt voor Italië, maar het blijft afwachten. Meteen na de match vreesde hij er een beetje voor, maar nu voelt hij zich al veel beter. Hij was 's ochtends al in de fitness aan het werken richting de volgende match. Hij werkt hard om terug te keren en wil er bijzijn om de ploeg te helpen, hopelijk lukt het. We hebben alleszins een van de beste medische stafs ter wereld. Maar als het niet lukt, hebben we in het verleden al aangetoond zonder hem te kunnen.'

Eden Hazard leek na een nieuw kwakkelseizoen bij Real Madrid in het shirt van de nationale ploeg weer te groeien naar zijn beste niveau, maar moest in het slot van de achtste finale tegen Portugal (1-0 winst) naar de kant en greep hierbij met een pijnlijke grimas naar de achterkant van de dij. Volgens bondscoach Roberto Martinez is er geen 'structurele schade', maar het wordt voor Eden toch 'fiftyfifty' om speelklaar te geraken voor de kwartfinale van vrijdag tegen Italië. Ook Thorgan hoopt dat zijn broer fit raakt voor de clash. 'Eden is een heel belangrijke speler', trapte de speler van Borussia Dortmund een open deur in. 'Hij houdt de bal bij op moeilijke momenten en is steeds aanspeelbaar. Tegen Portugal speelde hij echt sterk. Het was geen makkelijk seizoen voor hem maar je ziet dat hij alles geeft dit EK. Hij keek niet op een inspanning. We hopen dat hij fit geraakt voor Italië, maar het blijft afwachten. Meteen na de match vreesde hij er een beetje voor, maar nu voelt hij zich al veel beter. Hij was 's ochtends al in de fitness aan het werken richting de volgende match. Hij werkt hard om terug te keren en wil er bijzijn om de ploeg te helpen, hopelijk lukt het. We hebben alleszins een van de beste medische stafs ter wereld. Maar als het niet lukt, hebben we in het verleden al aangetoond zonder hem te kunnen.'