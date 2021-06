Krampen in het slot van de partij tegen Denemarken en door een licht knieletsel niet op het vliegtuig naar Sint-Petersburg: het lijf van Thorgan Hazard (28) heeft al wat geleden tijdens dit EK. Maar toch kijkt de jongste van het broederpaar tevreden terug op zijn start.

Een van de beteren op het veld tegen de Russen en een doelpunt tegen de Denen, als eindstation van een prachtige aanval die begon bij Romelu Lukaku en passeerde bij het geniale tussenstation dat Kevin De Bruyne heet. Zijn zevende goal in 37 interlands, niet slecht voor een voetballer die een brede strook op het veld moet coveren, zowel defensief als offensief.

Net als Yannick Carrasco wil ook Thorgan Hazard (28) liever een rijtje hoger voetballen, maar je krijgt in het leven niet altijd alles wat je wil. Zijn verhaal, steeds meer uit de schaduw van Eden, is er een van gestage opgang, met veel gevoel voor de juiste stappen op het goeie moment. 'Ik ben blij met mijn start in dit tornooi', zegt hij twee dagen na het duel tegen de Denen. 'Zeker omdat de rol die ik vervul een ingewikkelde is. Je moet op elk moment proberen om offensief aanwezig te zijn, maar tegelijk moet je goed verdedigen en daar bijspringen. Na twee wedstrijden denk ik dat goed te hebben gedaan.' Was je basisplaats op dit tornooi voor jou een verrassing? Thorgan Hazard: 'Niet zo. Het is al een tijdje dat de coach me daar veel speeltijd geeft. Ik hoopte dan ook titularis te zijn bij de start van het tornooi. Mijn seizoen bij Dortmund was vrij moeilijk, geef ik toe, vooral door blessures. Minder speeltijd dan gehoopt. Maar bij de nationale ploeg speelde ik sinds mijn terugkeer na mijn laatste blessure iedere keer. Dat gaf vertrouwen.' Wat is het moeilijkste van jouw positie: tijdig bijsluiten in de aanval of tijdig terug zijn om te verdedigen? Hazard: 'De focus op het defensieve. Of het nu Yannick is, dan wel Nacer of ik, voor ons alle drie is dát de essentie. Daar legt de coach de nadruk op: op tijd terug zijn. Dat betekent dat het moeilijkste is je offensieve frisheid bewaren. In de buurt van de rechthoek klaar staan om te verdedigen, maar ook meegaan in het offensief, om daar beslissend te kunnen zijn. In dit systeem is het de positie die de meeste inspanningen vraagt, denk ik. Anderzijds: ik heb altijd graag gelopen, dus...' Zijn die statistieken anders bij je club, waar je een meer offensieve rol bekleedt? Hazard: 'Eigenlijk niet. In beide elftallen ben ik één van de spelers die de grootste afstanden aflegt. Zelfs in de spits bij Dortmund beweeg ik veel en loop ik mijn kilometers. Gemiddeld tussen de 11 en 12 kilometer per match. Tegen Rusland was dat 11,2. De cijfers van Denemarken heb ik niet opgevraagd, maar ik had op het einde krampen. Dat betekent dat ik moe was en wellicht niet gek veel minder zal hebben gelopen. Bij de club sturen ze ons na elke wedstrijd die data door. In de nationale ploeg bespreken we die met de verantwoordelijke. Afgelegde meters, de sprints, ... Dat geeft je een beeld van de belasting.'Toen je krampen had, floten de Deense fans je uit. Zij dachten dat je tijd aan het rekken was. Hazard: 'Ik vrees van niet. ( lacht) De krampen begonnen in de rechterkuit en daarna in de linker. Het risico op krampen neemt toe als je niet voortdurend wedstrijden speelt en dat is wat me dit seizoen overkwam. Als je elke week mee mag doen, overkomt je dat normaal niet. Maar ik had een seizoen met blessures, waarna ik terugkwam, speelde, op de bank belandde, weer meedeed, me opnieuw blesseerde, ... Daarom is het goed dat ik de wedstrijd uitspeelde, zelfs mét krampen. Dat geeft je de kans om nog beter de volgende match voor te bereiden.' Je zei onlangs dat blessures niet noodzakelijk negatief nieuws waren. Je leerde je lichaam beter kennen. Wat bedoelde je daarmee? Hazard: 'Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik werd geconfronteerd met spierletsels. Op mijn 28e! Niet slecht, sommige spelers krijgen er al mee te maken als ze 18 of 19 zijn. Mijn probleem was dat ik niet wist hoe ermee om te gaan. Wie voor de eerste keer iets voelt, weet niet: mag ik nog voluit gaan? Ik ben daar niet goed mee omgegaan. Ik wilde zeer snel met de groep hervatten. Een vergissing. Ik dacht ook dat ik klaar was om te spelen, maar had nog een week langer moeten doortrainen.' Is dat niet de taak van de medische staf, om je daar goed in te begeleiden? Hazard: 'Daar hadden we wellicht beter kunnen doen, maar anderzijds, de club had een tekort aan spitsen. Haaland en Moukoko waren geblesseerd. Een spits was nodig. Ik had de dag voordien getraind, de club dacht dat ik fit was, ik hetzelfde. Maar op het veld scheurde na een paar minuten dezelfde spier opnieuw. Dat kostte me twee maanden extra. Het zal me niet meer overkomen, de volgende keer neem ik mijn tijd.' Is het leuker om een echte spits te zijn? Hazard: 'Ik ben iemand die graag afwisselt. Een keer op links, eens op rechts, soms eens op tien, een andere keer in de spits. In de jeugd deden de coaches dat al en ik vond dat altijd aangenaam. Het stelde me in staat om veel te leren op diverse posities. Toen men me een paar jaar geleden vroeg of ik wingback zou willen spelen, heb ik niet getwijfeld. Ik heb het ook in Dortmund al gedaan. Het enige wat ik wil is op dat veld staan.' De Rode Duivels willen hier een prijs, Dortmund pakte er dit seizoen eentje. Wat is het verschil tussen een team dat wíl winnen, en een ploeg die, zoals de Rode Duivels, elke keer móét winnen? Zorgt dat voor extra druk? Hazard: 'Toen ik Mönchengladbach verliet, was het om die reden: iets kunnen winnen. Dat is dit seizoen gelukt met de beker. Wie voetbalt bij Mönchengladboach of in Zulte Waregem weet dat hij minder kans maakt. Ook al waren we er in Waregem twee keer dicht bij, bij beker én titel.' Troost een Gouden Schoen dan? Hazard: 'Ja. Maar een individuele trofee is nooit hetzelfde als een collectieve. De bekerzege met Dortmund zie ik als mijn eerste prijs. Die in de lucht kunnen steken, was een gevoel dat me onbekend was. Ik heb zin in meer.' Je viel die dag in toen de match al beslist was. Haalt dat wat weg van de glans van de bekerzege? Hazard: 'Dat is voor mij een detail. Winnen was belangrijker. Het was leuker geweest mocht ik aan de aftrap zijn gekomen, maar de coach had me goed zijn plan uitgelegd. Hij vond het moeilijk om me na een reeks goeie wedstrijden aan de kant te schuiven, maar anderzijds kwam Haaland terug uit blessure en waren er tactische redenen. Wie een finale wint, is dat allemaal snel vergeten.' Op welke manier is het WK van drie jaar geleden al een hulp geweest op dit tornooi? Hazard: 'Op dat WK was ik geen titularis. Ik ben toen maar één wedstrijd gestart, de derde tegen Engeland in de groepsfase. Mijn rol in Rusland was vooral ondersteunend, de ploeg helpen waar ik kon. Klaar zijn om te depanneren, of om de titularissen een beetje te stuwen om nog wat performanter te zijn. Een mooie ervaring. Dit is helemaal anders. Je speelt negentig minuten, de dag na de match krijg je rust en wat recuperatietraining, de dag erna train je nog niet te veel. Op het WK trainden we à fond, nagenoeg alle dagen. Meer dan de titularissen. Fysiek is dit anders, maar in het hoofd is het hetzelfde.' Vanaf nu gaat het om rechtstreekse uitschakeling. Heeft die fase in Rusland en met name de uitschakeling tegen de Fransen jullie iets geleerd? Ga je die eindstrijd nu anders aanpakken? Hazard: 'Dat is op dit moment moeilijk te zeggen, want we hebben het er in de groep nog niet over gehad. De coach zal daarin beslissen. Wat ons nu te doen staat, is nog snel wat winnen aan kracht en fysiek vermogen.' Helpt het dat straks misschien drie spelers van Borussia Dortmund in de ploeg staan? Hazard: 'Dat kan helpen. Anderzijds: Thomas, Axel en ik stonden tijdens het seizoen niet zo vaak samen in de ploeg. Dan was ik gekwetst, dan speelde Thomas minder of was Axel out.' Youri Tielemans vertelde in dit blad dat de Rode Duivels minder naïef mogen zijn en meer killer dan op het WK.Mee eens? Hazard: 'Dat is nog niet iets dat Roberto Martínez ons op dit moment heeft gezegd. We pakten het tot dusver wedstrijd voor wedstrijd aan. Rusland op de ene manier, Denemarken iets anders en tegen Finland met nog wat andere accenten. Vanaf dit weekend kunnen we ons geen vergissingen meer veroorloven. Dat betekent dat we intelligent moeten voetballen. Defensiever? Ik denk dat we een voetballende ploeg hebben en dat dit gaat blijven tot het einde. Daarom houden de mensen ook van de Rode Duivels. Wij vinden het leuk om aan te vallen, om veel doelpunten te maken. Mooi voetbal brengen én winnen is fantastisch.' Maar lelijk spel en toch winnen, kan ook? Hazard: 'Winnen is winnen, tenslotte is dat wat telt. Als we straks dit EK zouden winnen door slecht te spelen, zullen de mensen tevreden zijn, want het is een primeur voor België. De manier waarop vergeet men dan snel.' Denk je? Drie jaar na datum vinden we nog dat Frankrijk wereldkampioen werd zonder veel te tonen. Hazard: 'Jullie misschien, maar dat is niet wat de Fransen zeggen. Zij zijn wereldkampioen en vinden dat ze gelijk hebben.' De Denen maakten jullie het leven in de eerste helft zuur met hoge pressing. Dat ken je van Dortmund en de Bundesliga. Na 45 minuten moesten ze Denen wel gas terugnemen. Het kan dat landen die tactiek nog tegen de Belgen gebruiken, maar is dat realistisch aan het einde van een lang seizoen? Hazard: 'Het kan nog, denk ik, maar niet in alle matchen met telkens dezelfde spelers. Zo'n aanpak vreet energie. Wat ons rest, zijn vier wedstrijden. Wedstrijden waarin iedereen alles moet geven. Wie zich moe voelt, moet dat aan de coach zeggen. Je moet niet stom doen, maar eerlijk zijn en erkennen dat je soms wat moet uitblazen.' De les van Denemarken en voor de rest van het tornooi is ook: we hebben de grote kanonnen nodig. Hazard: 'Dat wisten wij ook. Als we op dit tornooi ver willen komen, hebben we onze beste spelers in topvorm nodig.' Was er tijdens de rust paniek in Kopenhagen? Hazard: 'We zijn allemaal naar binnen gegaan met het gevoel dat we nergens raakten en dat er iets moest veranderen. Ik liep naast Romelu naar binnen en zei: 'We moeten vooral rustig proberen blijven.' Ik vond het zeer vreemd dat in de kleedkamer niemand opgewonden werd. De coach nam rustig het woord en legde uit wat er anders moest. De invalbeurten van Kevin, Axel en Eden brachten iets bij. We slaagden erin om meer te controleren, om ruimtes te vinden, op te bouwen van achteruit. Dat was wat voor de rust fout liep.'Anderzijds: het klopt ook dat de Denen een fantastische eerste helft speelden en wat meer vermoeid werden. We wisten dat het moeilijker zou zijn om dat ritme aan te houden en dat we meer mogelijkheden zouden krijgen. Hier en daar kwamen ze na de pauze een stapje te kort, terwijl we voor de rust de indruk hadden dat ze met twaalf speelden.'