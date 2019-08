AA Gent speelt morgen in de eigen Ghelamco Arena de return van de derde voorronde van de Europa League tegen AEK Larnaca. Jess Thorup, coach van de Buffalo's, wil na de 1-1 uit de heenwedstrijd niet aan een goede afloop twijfelen.'

'We kijken ernaar uit om de kwalificatie veilig te stellen', stak Thorup van wal. 'We scoorden in Cyprus het belangrijke uitdoelpunt en willen de klus nu klaren. We moeten vanaf het eerste fluitsignaal tonen dat de Ghelamco Arena ons veld is waar wij de wet dicteren. We vonden thuis dit seizoen al vlot de weg naar doel, en dienen tegen Larnaca op dat elan door te gaan.'

Gent leek vorige week in een snikheet Cyprus lang op weg naar een zege met het kleinste verschil, maar slikte in de slotfase nog de gelijkmaker. 'Dat is een beetje symptomatisch voor onze seizoensstart', verklaarde de Gentse T1. 'We incasseren nog te veel tegentreffers. Maar daar hebben we de voorbije dagen op training aan gewerkt. Verdedigen doe je in groep. Het is niet alleen de taak van de doelman en verdediging, maar van alle elf de spelers.'

'Morgen zullen we defensief bij de les moeten zijn. Als we tijd en ruimte zullen geven, is Larnaca op zijn best. Het is dus onze taak om dat te beletten." Als Gent het van Larnaca haalt, wacht in de play-offronde Rijeka of Aberdeen. De Kroaten versloegen het Schotse team in de heenwedstrijd met 2-0.