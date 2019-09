Morgen start de Europa League voor KAA Gent en Standard. Coaches Thorup en Preud'Homme blikken vooruit in hun persconferenties.

KAA Gent mag zich donderdag opmaken voor een de eerste groepswedstrijd in de Europa League tegen de Franse recordkampioen Saint-Etienne. Coach Jess Thorup klonk vooral heel ambitieus in zijn persconferentie: 'Velen hebben uitgekeken naar dit moment. Wij zitten eindelijk in de groepsfase van de Europa League en we zijn er niet bij om de hoop te vullen. Onze ambitie is de volgende ronde te halen. Met de kwaliteiten die mijn team heeft moet dat lukken'.

Saint-Etienne is met een 5/15 en een 15e plaats niet geweldig gestart in de Ligue 1, terwijl KAA Gent zelf uitstekend bezig is en volgens velen momenteel het mooiste voetbal in België speelt. 'We moeten de voeten op de grond houden', waarschuwt de Deen, 'Saint-Etienne is een te duchten tegenstander. Mijn team werd de afgelopen weken al meerdere keren bewierookt maar daar moeten we ons niet te veel op vastpinnen. Een absolute focus houden is de boodschap', besluit Thorup. Gent zit ook nog met het Duitse Wolfsburg en Oleksandrija uit Oekraïne in de groep.

Ook bij Standard loopt het de laatste weken uitstekend. Zij openen donderdag thuis hun Europa League-campagne tegen het Portugese Vitoria Guimaraes. Voor de meeste voetbalfans een onbekende ploeg, maar coach Michel Preud'homme is alvast op zijn hoede: 'Het is een heel complete ploeg, die een organisatie kan neerzetten maar ook snel kan omschakelen dankzij haar technische spelers en aanvallende flanken. Voor een ploeg uit pot vier is dit al een heel goed niveau.'

In tegenstelling tot Thorup vindt Preud'homme niet dat Standard koste wat kost moet doorgaan: 'We gaan voor het best mogelijke resultaat. We zullen het wedstrijd per wedstrijd aanpakken. Daarna maken we de rekening. Maar we beginnen eraan met de overtuiging in elke wedstrijd het maximum te geven'. Naast Guimaraes moet Standard het ook nog opnemen tegen Frankfurt en Arsenal.