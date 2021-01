Racing Genk en AA Gent hebben donderdagavond de 25e speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 1-1 gelijkspel.

Na een erg onderhoudende openingsfase in de Luminus Arena hinkte Genk toch op twee gedachten. De thuisploeg was al snel op voorsprong geklommen via de onvermijdbare Paul Onuachu, voor de Nigeriaanse topschutter in de Jupiler Pro League was dat al treffer nummer 20 in 21 competitiewedstrijden. Enkele minuten later mochten de Limburgers al van die roze wolk komen. De doorgebroken Roman Yaremchuk werd gehaakt door Carlos Cuesta en na tussenkomst van de VAR kreeg de Genkse verdediger een rode kaart onder de neus, zijn tweede al in minder dan een week. Zaterdag trok de Colombiaan op het besneeuwde veld van Moeskroen ook al eens aan de noodrem. Daarvoor riskeert hij een schorsing van één speeldag met uitstel. Genk was onmiskenbaar van slag en de bezoekers uit Gent roken hun kans, vastberaden om iets te doen aan de 1 op 9 waarmee ze naar Genk waren afgezakt. De manmindersituatie noopte John van den Brom aan tot wat meer voorzichtigheid, want op het halfuur haalde de Genk-coach zijn topschutter eraf voor Kristian Thorstvedt, een extra controlerende middenvelder. De Gentse druk werd echter almaar opgevoerd en op slag van rusten zorgde Yaremchuk met een rake kopbal dan toch voor de gelijkmaker. Na de pauze leek de partij nog in het voordeel van de thuisploeg te kantelen. Net voorbij het uur kwam Sinan Bolat onoordeelkundig te ver uit op de pijlsnelle Junya Ito, waarna het leer op de stip ging. Bolat zette zijn misser meteen recht door de elfmeter van Theo Bongonda uit zijn doel te houden. Even voordien had Thorstvedt al op de paal geknald. 1-1 dus en daar schieten beide teams weinig mee op. Gent pakt slechts twee op twaalf en komt daarmee niet verder dan de dertiende plaats. De Genkenaars blijven met 39 punten op de tweede plaats, maar zien leider Club Brugge wel uitlopen tot negen punten. Club won woensdag al nipt met 2-1 van KV Oostende, komend weekende staan beide teams tegenover elkaar.