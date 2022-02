Antwerp heeft woensdag in een inhaalwedstrijd van de 21e speeldag in de Jupiler Pro League de volle buit veroverd bij KV Kortrijk. De wedstrijd in het Guldensporenstadion eindigde op 0-2. Antwerp wipt over Club Brugge naar de tweede plaats achter leider Union, zaterdag de komende tegenstander op de Bosuil.

De wedstrijd tussen Kortrijk en Antwerp werd eind vorig jaar uitgesteld, na een reeks coronabesmettingen bij The Great Old. Dat uitstel zorgde voor de nodige deining bij de Kerels die de beslissing aanvochten, maar geen gehoor vonden bij het Belgisch Sporttribunaal BAS. Ironie van het lot: ditmaal was het Kortrijk dat wegens een samenloop van schorsingen, blessures en ziektes in acute spelersnood verkeerde. Bij de West-Vlamingen, die ook geen wintertransfers mochten opstellen, namen amper vier spelers plaats op de bank, waarbij bovendien twee doelmannen.

Antwerp begon de wedstrijd dus als uitgesproken favoriet maar schoot zichzelf vroeg in de voet, toen Birger Verstraete al na tien minuten rood pakte. Dat weerhield RAFC er echter niet van om even nadien de 0-1 te scoren, via Mbwana Samatta (18.). Kortrijk maakte jacht op de gelijkmaker en had het overwicht, maar de gelijkmaker bleef uit.

Ook na de pauze kwam de thuisploeg niet tot scoren. Abdelkahar Kadri ging halfweg de tweede periode veel te driest in duel waardoor ook KVK met een man minder voort moest. Antwerp profiteerde helemaal in het slot en Pieter Gerkens (90.+1) deed met de 0-2 de boeken toe. Dwaze 'thuisfans' zorgden nadien nog voor heibel in de tribunes, waardoor de partij even stilgelegd moest worden.

Union voert de stand in eerste klasse aan met 57 punten en is zaterdag op de Bosuil de volgende tegenstander van Antwerp, dat met vijftig punten over Club Brugge (48 punten) naar de tweede plaats wipt. Kortrijk (34 ptn) is negende.

