Club Brugge heeft zondag de Europese wanprestatie van woensdag tegen Leipzig doorgespoeld met een felbevochten zege tegen KRC Genk.

Het werd 2-3 in de Cegeka Arena. Hans Vanaken (35.) zette de 0-1 op het scorebord. Patrik Hrosovsky (49., 72.) deed de Genkse fans dromen. Maar Noa Lang (79.) en Federico Ricca (83.) wendden een Brugse nederlaag af. Blauw-zwart speelde ruim een helft met tien man na een tweede gele kaart voor Ignace van der Brempt (42.).

Club Brugge-coach Philippe Clement gunde aanvoerder Ruud Vormer opnieuw geen basisplaats. Bij Genk ontbrak Paul Onuachu wegens ziekte en begon de niet voldoende fit bevonden kapitein Bryan Heynen op de bank.

Voorbij het kwartier snoepte Ugbo de bal af van Mata, waarna Bongonda vanuit een scherpe hoek via Mignolet op de buitenkant van de paal knalde. Blauw-zwart reageerde met een schot van Mechele dat voorlangs ging. Na een hoekschop kopte De Ketelaere op Genk-doelman Vandevoordt.

In de 35e minuut kwamen de Bruggelingen op voorsprong. Lang kreeg alle tijd om een voorzet te versturen naar Vanaken, die de bal in één tijd binnen duwde.

Maar de feeststemming bij Club Brugge duurde niet lang. Vier minuten voor de rust kreeg Van der Brempt een tweede gele kaart voor een wilde tackle op Bongonda.

Vlak na de pauze profiteerde Genk al van de manmeersituatie. Een weggewerkte corner belandde voor de voeten van Hrosovsky. De Slovaak poeierde het leer van aan de rand van de zestienmeter snoeihard in doel: 1-1. De thuisploeg zette de landskampioen onder druk. Mike Trésor Ndayishimiye trapte tweemaal rakelings naast het doel van Mignolet. De Club Brugge-doelman verkeek zich even later op een botsend afstandsschot van Hrosovsky, die zijn tweede doelpunt van de namiddag maakte. Ugbo knikte nadien de 3-1 net naast.

Maar de bezoekers gaven zich niet gewonnen. De ingevallen Vormer bracht de bal voor tot bij De Ketelaere, die Lang bediende. De Nederlander tikte de gelijkmaker binnen. En in de 83e minuut kwam Club Brugge zelfs opnieuw op voorsprong met tien man. De vrijstaande Ricca kopte de winnende goal op hoekschop tegen de netten. Genk had geen antwoord meer in huis na die ommekeer.

Met 30 punten nadert Club Brugge in de stand tot op vier punten van Union. De verrassende leider verloor vrijdag met 1-3 van OH Leuven. Genk is na een 1 op 9 tiende met 21 punten. Volgende week woensdag kijken beide teams elkaar opnieuw in de ogen in de achtste finales van de Croky Cup.

