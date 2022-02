AA Gent heeft zaterdag op de 27e speeldag in de Jupiler Pro League met het kleinste verschil (0-1) gewonnen op bezoek bij Eupen.

Na een prima eerste helft mochten de bezoekers uit Oost-Vlaanderen met een 0-1 voorsprong gaan rusten. Gent had de controle aan de Kehrweg en klom op het kwartier reeds op voorsprong, na een schitterende treffer van aanvaller Laurent Depoitre. Even voordien had hij al de kans op de 0-1 laten liggen.

In het begin van de tweede helft brachten de Buffalo's zichzelf echter in de problemen. Eerst moest Davy Roef, die opnieuw de voorkeur had gekregen op Sinan Bolat, de meubelen redden bij een poging van de Eupense topschutter Smail Prevljak, enkele minuten later moesten de Buffalo's met tien voort. Matisse Samoise ging met de voet vooruit te stevig door op Alloh, waarna scheidsrechter Lawrence Visser onverbiddelijk de rode kaart uit zijn zak toverde.

Op het uur kwamen de bezoekers dan weer goed weg toen de gelijkmaker van Prevljak werd afgekeurd na een eerdere overtreding op Andrew Hjulsager. Het was voor Gent pompen om overeind te blijven, al waren de beste kansen nog voor hen. Tarik Tissoudali kon de doodsteek echter tot twee keer toe niet uitdelen, waardoor het spannend bleef tot de laatste seconde.

De tweede competitiezege op rij is een hele belangrijke voor de Gentenaars, die met 43 punten op een met Charleroi gedeelde vijfde plaats komen en zo uitzicht behouden op een stek in de top vier. Eupen blijft maar aanmodderen en staat met 27 punten op de vijftiende plaats, nog steeds in de gevarenzone.

Na een prima eerste helft mochten de bezoekers uit Oost-Vlaanderen met een 0-1 voorsprong gaan rusten. Gent had de controle aan de Kehrweg en klom op het kwartier reeds op voorsprong, na een schitterende treffer van aanvaller Laurent Depoitre. Even voordien had hij al de kans op de 0-1 laten liggen. In het begin van de tweede helft brachten de Buffalo's zichzelf echter in de problemen. Eerst moest Davy Roef, die opnieuw de voorkeur had gekregen op Sinan Bolat, de meubelen redden bij een poging van de Eupense topschutter Smail Prevljak, enkele minuten later moesten de Buffalo's met tien voort. Matisse Samoise ging met de voet vooruit te stevig door op Alloh, waarna scheidsrechter Lawrence Visser onverbiddelijk de rode kaart uit zijn zak toverde. Op het uur kwamen de bezoekers dan weer goed weg toen de gelijkmaker van Prevljak werd afgekeurd na een eerdere overtreding op Andrew Hjulsager. Het was voor Gent pompen om overeind te blijven, al waren de beste kansen nog voor hen. Tarik Tissoudali kon de doodsteek echter tot twee keer toe niet uitdelen, waardoor het spannend bleef tot de laatste seconde. De tweede competitiezege op rij is een hele belangrijke voor de Gentenaars, die met 43 punten op een met Charleroi gedeelde vijfde plaats komen en zo uitzicht behouden op een stek in de top vier. Eupen blijft maar aanmodderen en staat met 27 punten op de vijftiende plaats, nog steeds in de gevarenzone.