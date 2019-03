Tim Matthys (KV Mechelen): 'In de bekerfinale zal iedereen boven zichzelf uitstijgen'

S/VM: Waren Beerschot Wilrijk en KV Mechelen de beste twee ploegen?

Matthys: 'Ik reken Union daar toch ook bij.'

Schoofs: 'Tegen Union hadden wij de meeste problemen, iedere keer. Defensief stonden ze goed en daarna ging het razendsnel naar voor. Omschakeling was voor ons het moeilijkste om tegen te spelen. Beerschot was wel sterker als ploeg, een moeilijker geheel, terwijl Union misschien wel individueel de beste spelers had.'

S/VM: Het was een mooi seizoen, concludeerde analist Karel Fraeye onlangs. Mee eens?

Schoofs: 'Ja, al is dat relatief. Als het zaterdag verkeerd was afgelopen, had ik dat helemaal niet gevonden. Alles stond of viel met de titel, anders was voor ons seizoen maar één woord het juiste: mislukt! Maar nu kunnen we absoluut spreken over een mooi seizoen. De titel, de bekerfinale,...'

Matthys: 'In onze ploeg zat enorm veel kwaliteit. En in de reeks ook. Ik heb veel jongens gezien die probleemloos in 1A kunnen meedraaien. Union, Beerschot en wij waren de drie ploegen die kleur aan de competitie gaven. Misschien staken wij er wat bovenuit, maar dat maakte het voor ons niet minder moeilijk, want iedereen probeerde ons punten af te pakken. We zijn drie keer niet voorbij Roeselare geraakt, om maar één voorbeeld te geven. Dat geeft aan dat je iedere week scherp moest zijn.'

Schoofs: 'Ik verwachtte sowieso een heel moeilijk seizoen. Iedereen zei in de zomer al dat KV Mechelen wilde promoveren. Op dat vlak hebben wij ons nooit weggestoken.'

S/VM: Eind oktober was er Operatie Propere Handen. Hoe kwam die tik aan?

Matthys: 'Zoals bij iedereen zeker: als een complete verrassing. Ik denk wel dat we daar heel snel heel goed op hebben gereageerd. Er waren veel vragen, ook intern, zeker bij de jongens die contracten van langere duur tekenden. Maar al bij al hebben we heel snel de klik gemaakt en ons geconcentreerd op waar we zelfs iets aan konden doen.'

Schoofs: 'Inderdaad. Wij hoorden van alles, maar wij konden niks doen, tenzij op het veld onze wedstrijden winnen. Uiteindelijk is dit wel een straffe prestatie, vind ik, van de groep, hoe wij daarmee zijn omgegaan. De media sprongen erop, de supporters, andere clubs probeerden er hun voordeel uit te halen en ons te destabiliseren.'

Bekerfinale

S/VM: Tot de bekerfinale is het nu nog 6,5 week zonder matchen. Hoe vervelend is dat?

Schoofs: 'Gelukkig hadden we die twee wedstrijden tegen Beerschot nog, want voor hetzelfde geld werden we in Lommel kampioen en waren het twee maanden zonder match! Ik denk dat we even vrij zullen krijgen en dan een week of vier goed kunnen trainen.'

Matthys: 'Ik denk niet dat dit een gevolg gaat hebben voor die bekerfinale. Met drie of vier matchen na mekaar kan je in de problemen komen, maar die ene match is gewoon adrenaline. Iedereen gaat boven zichzelf uitstijgen.'

Schoofs: 'Je gaat verder op dat kampioenselan. Af en toe zullen we wel wat oefenwedstrijden spelen, maar die gaan niet dezelfde intensiteit hebben, want niemand zal zich willen blesseren.'