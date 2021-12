Tim Matthys (37) treedt toe tot het scoutingsteam van RSC Anderlecht. Hij komt over van KAA Gent, waar hij sportmanager was. Dat meldt paars-wit zaterdag.

Op Neerpede zal Matthys samenwerken met manager rekrutering Dries Belaen en sportdirecteur Peter Verbeke, die hij al kent van bij KAA Gent. 'Ik geloof in de manier waarop Peter en RSC Anderlecht het rekruteren van spelers naar een hoger niveau willen tillen', vertelt Matthys. 'Bij RSC Anderlecht kom ik terecht bij de grootste club van België. Ik wil hier mijn bijdrage leveren zodat de club zo snel mogelijk die 35e titel kan grijpen.'

'Tim is jong en ambitieus, werkt hard én hij heeft al heel wat ervaring op de teller', duidt Peter Verbeke. 'Met dit team moeten we erin slagen om steeds een competitieve kern samen te stellen.'

De voormalige middenvelder begon zijn profcarrière in 2004 bij AA Gent. Van 2005 tot 2009 speelde hij voor Zulte Waregem, waarna hij kort voor een Grieks avontuur bij Panthrakikos koos. Nadien volgden nog Lierse (2009-2010), Bergen (2010-2014) en tot slot KV Mechelen (2014-2019). Met Zulte Waregem (2006) en KV Mechelen (2019) won hij de Beker van België. Nadat hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing, ging hij bij Malinwa aan de slag als hoofdscout.

