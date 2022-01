Na het ontslag van Francky Dury bij Zulte Waregem hebben Timmy Simons en Davy De fauw de touwtjes nu in handen. Al is de ex-aanvoerder van Club wel officieel de T1. Maar daar gaat Simons niet mee akkoord.

Door Frank Buyse

Timmy, hoe bevalt het leven jou als hoofdcoach?

Timmy Simons: 'Zeer goed. Het was wel hectisch, vooral door de nieuwe taakverdeling. Met Francky is er toch iemand weggevallen uit de technische staf.'

Eerlijk: waren er in die laatste moeilijke maanden onder Dury momenten dat je dacht: 'dat zou ik anders doen'?

Simons: "Iedereen heeft zijn invalshoeken. We discussieerden vaak, soms wel eens vrij pittig, en dat vind ik ook leuk. Maar we kwamen wel altijd met een gezamenlijk standpunt naar buiten. Onze eerste taak was er weer passie en grinta in te krijgen, nu kunnen we misschien wel een paar andere accenten leggen."

'We', zeg je. Maar jij bent officieel T1.

Simons: "Ik had sowieso al die ambitie uitgesproken. En de club wist dat. Maar ook al staat er op papier T1, we zijn écht een duo."

Davy had dezelfde ambitie.

Simons: "En hij is eveneens een fantastische trainer. Ik heb dan ook aangegeven dat ik niemand in de weg wil staan. Maar met twee werkt het perfect. We denken heel vaak hetzelfde en op bepaalde punten kunnen we elkaar ook versterken. En eenmaal uit kantoor, gaan we elkaar nooit tegenspreken. Maar er mag maar eentje langs de lijn staan, er mag maar eentje achteraf de pers te woord staan... En bij een dilemma moet er toch iémand de beslissing nemen."

Dury zei: 'er hing teveel negativiteit in de club'. Je kent de club, gold dit ook een beetje bij Club Brugge?

Simons: "Je gaat weer vissen, hé? (lacht) Dat zou kunnen, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Maar ik ken de ins en outs van Club niet, ik heb geen zicht op de kleedkamer. En voor hun titelkansen heb ik te weinig zicht op de kwaliteit."

Essevee is intussen alvast met Dion Cools en Timothy Derijck verdedigend versterkt. Gaf je Cordier een lijstje mee?

Simons: "Het zijn natuurlijk jongens die je kent. Maar we waren al langer aan het evalueren en aan het kijken wat mogelijk was."

Had je de afgelopen dagen nog contact met Dury?

Simons: "Telefonisch. Hij zit in het buitenland, we hebben elkaar nog niet gezien. Francky geniet ervan, geloof ik." (lacht)

Lees het volledige interview met Timmy Simons op KW.be.

Door Frank BuyseTimmy, hoe bevalt het leven jou als hoofdcoach?Timmy Simons: 'Zeer goed. Het was wel hectisch, vooral door de nieuwe taakverdeling. Met Francky is er toch iemand weggevallen uit de technische staf.'Eerlijk: waren er in die laatste moeilijke maanden onder Dury momenten dat je dacht: 'dat zou ik anders doen'?Simons: "Iedereen heeft zijn invalshoeken. We discussieerden vaak, soms wel eens vrij pittig, en dat vind ik ook leuk. Maar we kwamen wel altijd met een gezamenlijk standpunt naar buiten. Onze eerste taak was er weer passie en grinta in te krijgen, nu kunnen we misschien wel een paar andere accenten leggen."'We', zeg je. Maar jij bent officieel T1.Simons: "Ik had sowieso al die ambitie uitgesproken. En de club wist dat. Maar ook al staat er op papier T1, we zijn écht een duo."Davy had dezelfde ambitie.Simons: "En hij is eveneens een fantastische trainer. Ik heb dan ook aangegeven dat ik niemand in de weg wil staan. Maar met twee werkt het perfect. We denken heel vaak hetzelfde en op bepaalde punten kunnen we elkaar ook versterken. En eenmaal uit kantoor, gaan we elkaar nooit tegenspreken. Maar er mag maar eentje langs de lijn staan, er mag maar eentje achteraf de pers te woord staan... En bij een dilemma moet er toch iémand de beslissing nemen."Dury zei: 'er hing teveel negativiteit in de club'. Je kent de club, gold dit ook een beetje bij Club Brugge?Simons: "Je gaat weer vissen, hé? (lacht) Dat zou kunnen, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Maar ik ken de ins en outs van Club niet, ik heb geen zicht op de kleedkamer. En voor hun titelkansen heb ik te weinig zicht op de kwaliteit."Essevee is intussen alvast met Dion Cools en Timothy Derijck verdedigend versterkt. Gaf je Cordier een lijstje mee?Simons: "Het zijn natuurlijk jongens die je kent. Maar we waren al langer aan het evalueren en aan het kijken wat mogelijk was."Had je de afgelopen dagen nog contact met Dury?Simons: "Telefonisch. Hij zit in het buitenland, we hebben elkaar nog niet gezien. Francky geniet ervan, geloof ik." (lacht)Lees het volledige interview met Timmy Simons op KW.be.