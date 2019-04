Timothy Derijck (AA Gent): 'Ik sta graag met de rug tegen de muur'

KAA Gent betaalde eind augustus vorig jaar 600.000 euro voor Timothy Derijck (31) aan SV Zulte Waregem. Intussen is de routinier naast Dylan Bronn de defensieve sterkhouder. 'Ik wilde geen driemaal een kans aan de top verkeerd zien aflopen.'

'Natuurlijk is mijn gevoel nu veel beter dan de periode tussen pakweg september en de winterstop. Na mijn overgang begon ik aanvankelijk wel goed, maar verdween ik ook snel van de basiself naar de bank, om ten slotte zelfs in de tribune te belanden. In plaats van titularis bij een Belgische subtopper stond ik plots op de vierde plaats. Ik had dat niet verwacht. Dylan Bronn, Igor Plastun en Sigurd Rosted kregen centraal in de defensie meer vertrouwen en speelminuten. Gelukkig ben ik geen type dat snel opgeeft. Ik besefte heel goed dat ik een tandje bij moest steken en geduldig moest blijven. Het geluk kwam er via een schorsing. Toen kon ik de technische staf overtuigen.

...