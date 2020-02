Timothy Derijck (32) speelt donderdag in het Guldensporenstadion met Kortrijk tegen Antwerp voor een plaats in de bekerfinale.

1 Begrijp je waarom je dit seizoen bij KAA Gent aan de kant werd geschoven? 'Na vorig seizoen en de voorbereiding op dit seizoen dacht ik dat ik weer vertrokken was voor een goed seizoen. Dat er toch opeens voor iemand anders werd gekozen, vond ik jammer. Je wil dan laten zien dat je hoort te spelen en doet daar alles aan. Maar de ploeg bleef het goed doen en de coach wisselde niets meer centraal achterin, omdat, zei hij mij, hij daar vastigheid wilde. 'Het is zonde hoe het is gelopen, maar je weet: voetbal is nu eenmaal zo en bij Gent wordt er snel doorgeselecteerd. Niet dat je je er daarom bij neerlegt dat de club voor twee nieuwe jongens kiest, maar als je een halfjaar op je honger blijft zitten, stopt het voor mij. Dat knaagt te veel aan mij. Ik hoefde daar niet weg, maar ik speel te graag voetbal om op de bank of in de tribune te blijven zitten. Ik onthoud vooral dat ik vorig seizoen, onder meer in play-off 1 en in de bekerfinale, liet zien dat ik het niveau van een topclub aankan. Voor mij is dat een grote voldoening, nadat ik er bij Feyenoord en bij PSV niet alles uithaalde wat erin zat.' 2 Van de Ghelamco Arena en het gloednieuwe oefencomplex in Oostakker naar het krakkemikkige Guldensporenstadion: hoe vaak werd je hier intussen al overvallen door depressieve gevoelens? 'Dat stoort mij niet. Die verschillen zijn er nu eenmaal tussen clubs, dat maakte ik ook in Nederland mee, en dan is het aan de spelers en de technische staf om er het beste van te maken. Hier kun je ook je ding doen. Al het nodige is er aanwezig. Er zijn genoeg trainers en genoeg kinesisten om je bij alles te helpen. Het allerbelangrijkste is dat ik hier goed werd opgevangen en dat de sfeer in de groep goed is. De rest is eigenlijk bijzaak.' 3 Wordt wat Club Bruggecoach Philippe Clement 'een klein veld dat slecht ligt' noemde ook in de beker tegen Antwerp een extra troef voor jullie? 'Dat kan. Al spelen ook wij graag goed voetbal, met spelers die kwaliteit aan de bal kunnen brengen, en is dat daardoor ook voor ons soms niet mogelijk. Dan moet je dat compenseren met strijd en krijg je een soort gevechtsvoetbal. Maar ik denk dat Antwerp dat ook wel ligt.' 4 Met hoeveel procent verhoogt de afwezigheid van de geelgeschorste Mbokani bij Antwerp jullie kansen om de bekerfinale te halen? 'Voor elke club zou zijn afwezigheid een verzwakking zijn. Maar Antwerp beschikt over zoveel mogelijkheden om dat op te lossen, met andere spelers, met een ander systeem of een andere spelwijze. In de heenwedstrijd veranderden ze bij de rust ook hun manier van voetballen en vervingen ze in de tweede helft Lamkel Zé, Refaelov en Rodrigues door Mirallas, Benson en Gano! Daar zijn zoveel kwaliteiten beschikbaar en zoveel opties mogelijk. 'Wij moeten onszelf niet onderschatten, maar ook niet overschatten. 1-1 op verplaatsing is een goede uitgangspositie en ik denk dat thuis spelen een voordeel is, maar we hebben nog niets. Het probleem van deze groep dit seizoen is dat er tot nu toe nog geen constante is geweest, begrijp ik. In de heenwedstrijd bewezen we dat we een blok kunnen zijn en duels kunnen winnen. Als we dat met z'n allen kunnen opbrengen, is de kwaliteit absoluut aanwezig: veel werkers, jongens die niet snel opgeven, en voorin veel jongens die het verschil kunnen maken. Ik denk dat de kansen fiftyfifty zijn.' 5 Aan welke van de vier bekerfinales die je al speelde, beleefde je het meeste plezier? 'Ik verloor er twee, met PSV en met Gent, en won er gelukkig ook al twee, met PSV en met Zulte Waregem, en ik kan je zeggen: het went nooit om bekerfinales te spelen. De meest bijzondere was die met Zulte Waregem, omdat het voor een kleinere club moeilijker is om er te geraken, laat staan te winnen. Dat gebeurt uiterst zelden. Er één spelen met een club als Kortrijk zou zeker speciaal zijn. We zullen er donderdag in elk geval alles aan doen om die finale te halen.'