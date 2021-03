Het is sinds dinsdag officieel: Red Flame Tine De Caigny neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Anderlecht en trekt naar Hoffenheim. Een nieuwe stap in haar carrière op een jaar van het EK.

'Tegen Nederlanden beseften we allemaal welke weg ons nog te wachten staat. De bond doet al veel voor de selectie en voor het niveau van de Belgische competitie, maar het moet ook van de speelsters komen, al doen die er al veel voor en proberen ze nog meer te trainen. Toch beseffen we dat we nog verder moeten gaan om een rol te spelen op het EK.' Dat zijn de woorden van Justine Vanhaevermaet, een andere Red Flame, in Sport/Voetbalmagazine van deze week. De woorden volgen na twee mindere wedstrijden van de nationale ploeg tegen Nederland en Duitsland. Twee nederlagen (1-6 en 2-0) die het verschil tussen België en de internationale top pijnlijk duidelijk maakten. Om die grens te overschrijden moet er één zaak gebeuren: de Belgische vrouwencompetitie moet geprofessionaliseerd worden, zowel de clubs als de spelers. Maar Tine De Caigny, die zoveel tijd niet heeft om te wachten, besliste deze week om België te verlaten voor de Duitse nummer drie Hoffenheim waar ze een contract tot 2023 tekende. 'De wedstrijden tegen Nederland en Duitsland hebben mijn ogen geopend', legt de Gouden Schoen uit. 'Het maakte me duidelijk dat we als speelsters moeten groeien, met mezelf inbegrepen. Bij Anderlecht zat het erop. De club heeft me vijf mooie jaren bezorgd, maar ik wil meer. Het was tijd om een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik ben ook erg ongeduldig. Zowel over mijn toekomst als in mijn drang om de beter te worden.'De uitleg van Tine De Caigny is begrijpelijk als je kijkt naar de dominantie van Anderlecht in de Scooore Super League. Paars-wit boekte al veertien zeges in evenveel speeldagen met gemiddeld zes doelpunten per wedstrijd. En ook voor De Caigny gaat het goed, want de Gouden Schoen scoorde al 21 keer en is op weg naar een vierde titel bij Anderlecht. Het nieuwe hoofdstuk ligt dus in het buitenland. 'Het was altijd mijn ambitie om België te verlaten, maar ik heb altijd gezegd dat ik pas zou vertrekken als het voorgestelde project me helemaal zou liggen. En dat is wel het geval bij Hoffenheim. Het is de perfecte plek voor mij, gezien waar ik sta in mijn carrière.'In 2019 werd De Caigny omgeschoold van een echte box-to-boxspeler tot een aanvaller, zowel bij Anderlecht als de Rode Duivels. En die verandering heeft haar geen windeieren gelegd. Vooral tijdens de wedstrijden van de Red Flames in de kwalificatie voor het EK 2022 toonde De Caigny wat ze in haar mars had. Het is vooral dankzij haar doelpunten tegen Zwitserland op 1 december, waardoor België zich wist te plaatsen voor het hoofdtoernooi, dat Hoffenheim aan de deur kwam kloppen: 'De club ziet me vooral in dezelfde positie spelen als bij de nationale ploeg, maar het kan ook gebeuren dat ik nog eens een plaatsje achteruit schuif. Dat hangt af van de wedstrijden', vertelt de Beverse na haar transfer.De Caigny vertrekt naar de tweede beste competitie op de Europese coëfficiëntenlijst. Daar zal ze vooral ook het professioneel voetbal ontdekken. Een belangrijke stap voor de Beverse. 'Dat zal mijn leven helemaal doen veranderen, want tot nu combineer ik mijn werk in een supermarkt in Dendermonde met de avondtrainingen bij Anderlecht', vertelt De Caigny. 'In Duitsland zal ik overdag kunnen trainen en kan ik me 's avonds ontspannen en voor 100% concentreren op het voetbal. Dan kan ik ook wat extra geven op de trainingen. Dat kan me enkel maar pushen om me verder te ontwikkelen.'Het buitenland, De Caigny proefde er al in 2016 voor enkele maanden van, toen ze België verliet voor een avontuur in Noorwegen bij Valerenga. Maar een ervaring die al snel stopte. 'Er is een groot verschil met toen: nu ben ik volwassener', maakt De Caigny duidelijk. 'Toen was ik nog niet klaar. Ik heb ondertussen meer ervaring en ik voel me klaar om te vertrekken. Mij vrienden en familie zullen me zeker missen, maar ik voel me mentaal sterk genoeg om mijn doel te bereiken.'Op korte termijn is dat doel een vierde titel in vier jaar behalen met Anderlecht, met nog vier speeldagen te gaan in de reguliere competitie. En daarna naar Duitsland, om te tonen wat ze in haar mars heeft. Op een goed moment, want over een jaar staat het EK in Engeland op het programma. En daar gaan de Red Flames met hoge ambities naartoe. 'Ik ben niet bang om mijn plaats in de selectie te verliezen', besluit de toekomstige nummer 6 van Hoffenheim. 'Want zelfs als ik niet speel, dan nog verbeter ik me tijdens de trainingen tegen speelsters van hoog niveau, waaronder zelfs enkele Duitse internationals. Dat is ook een van de redenen voor mijn transfer: de ploeg zo maximaal mogelijk kunnen helpen en me tonen tegen de grootste clubs.'