Vrijdagavond beginnen de Red Flames in het Poolse Gdansk aan hun kwalificatiecampagne voor het WK in 2023. En daarbij willen ze ook het verleden achter zich laten. Sport/Voetbalmagazine sprak kort met Tine De Caigny.

Tweemaal op rij kwalificeren voor het EK, is erg mooi. Maar een eerste ticket ooit versieren voor een WK-eindronde, is nog veel mooier! En net dat is het doel van de Red Flames, die hun route naar Australië en Nieuw-Zeeland aanvatten in Polen, de nummer 29 van de wereld.

...

Tweemaal op rij kwalificeren voor het EK, is erg mooi. Maar een eerste ticket ooit versieren voor een WK-eindronde, is nog veel mooier! En net dat is het doel van de Red Flames, die hun route naar Australië en Nieuw-Zeeland aanvatten in Polen, de nummer 29 van de wereld. Een niet te onderschatten begin voor de speelsters van Ives Serneels, die maar tien plekken hoger staan in dat klassement. Verder in de groep zitten ook nog Noorwegen (12), Armenië (128), Kosovo (115) en Albanië (75).Het is ook eindelijk nog eens voor echt voor de Red Flames na een overwinning tegen Luxemburg en enkele pijnlijke nederlagen tegen grotere Europese grootmachten. Het was vooral knokken tegen de landen die zich wel 100% kunnen richten op het voetbal. Bij België is Tine De Caigny maar een van de weinige speelsters die dat ook kan zeggen sinds haar vertrek naar Hoffenheim. 'We trekken niet met minder vertrouwen naar Polen door die mindere resultaten. We hebben ons nooit zorgen gemaakt, want we waren ons bewust van de sterktes van onze groep', vertelt de topschutter van de EK-kwalificaties. 'Iedereen heeft het ondertussen wel wat achter zich kunnen zetten. Nu willen we terug goed beginnen, tegen een ploeg die we al lang niet meer zijn tegengekomen (5-0-zege in 2015, nvdr.). Ze zullen best agressief zijn en hard in de duels, denk ik. Moeilijk om tegen te spelen, dus. Maar het is aan ons om ons te concentreren op onze goede punten. We moeten in onszelf geloven.'Een gunstige lotingDe loting is de Red Flames alleszins niet al te ongunstig gebleken met Noorwegen, nog kwartfinalist op het laatste WK en ongeslagen in de EK-kwalificaties, als lastigste tegenstander. Het is alleszins eenvoudiger dan Nederland, Duitsland, Engeland of zelfs Spanje. 'We moeten realistisch blijven en toegeven dat er betere ploegen zijn dan ons, maar we kunnen ze zeker wel aan', gaat De Caigny verder. 'Ons doel, eerlijk gezegd, is om de groep te winnen en ons direct te plaatsen voor de wereldbeker. Het WK is de volgende stap in onze ontwikkeling.'Een volgende etappe in de progressie van een ploeg die momenteel nog wat structureel beperkt is, maar wel enorm ambitieus voor de dag komt. En, niet te vergeten, die kan rekenen op het publiek komende dinsdag in de thuiswedstrijd tegen Albanië. 'Dat zal ons zeker een boost geven om boven onszelf te stijgen', bevestigt ook de aanvaller van Hoffenheim. De Albanezen zijn gewaarschuwd.Vorige zomer verliet De Caigny Anderlecht voor een Duits avontuur bij Hoffenheim, om daar in de professionele wereld te stappen. In haar laatste seizoen in België moest de Gouden Schoen nog drie dagen per week werken in een sportwinkel om de kost te winnen. 'Of die verandering van mij een leider maakt bij de Red Flames? Die druk leg ik me niet op', antwoordt De Caigny. 'Het feit van bij een grotere club te zitten, in een grotere competitie verandert mij niet echt, zelfs als de nieuwe omgeving van mij een betere speler maakt.'De nieuwe speelster van Hoffenheim maakt onderdeel uit van een nationale ploeg die stilaan aan het verjongen is, met dank aan de youngsters van OH Leuven (Hannah Eurlings, Amber Tysiak, Sari Kees, Zenia Mertens). 'Het is waar dat ik hier nu zeven jaar zit en dat de ploeg jaar na jaar jonger wordt, wat een goeie zaak is. Maar we hebben ook geen slechte spelers die die rollen al invullen momenteel. Ik ben zelf nog maar 24 jaar, dus nog altijd best jong, maar ook ik zal de anderen moeten leiden als het moet.'