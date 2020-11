De 23-jarige Red Flame vindt dat de kwalificatie voor EURO 2022 een must is voor deze generatie, die dinsdagavond tegenover Zwitserland staat in een rechtstreeks duel om deelname aan het eindtoernooi in Engeland.

Waar moesten de Red Flames en hun coach Ives Serneels aan gedacht hebben op 21 februari 2019, de dag van de loting voor de kwalificaties van EURO 2021? Misschien, zoals veel van de supporters, dat de laatste wedstrijd, initieel gepland op 14 april in Leuven tegen Zwitserland, de grote finale zou zijn in groep H en zou beslissen over welk land naar het EK zou mogen gaan. Bijna twee jaar, zeven matchen en een pandemie later, komt die voorspelling uit. Dinsdagavond wordt namelijk gespeeld om een rechtstreeks ticket voor het EK tussen een ongeslagen Zwitserland dat met 19 punten aan kop staat en een België dat slechts 1 puntje minder telt en ambitieus is, maar nog geen antwoord vindt wanneer de tegenstand veel weerstand biedt.Twee maanden na de grote teleurstelling van Thun (2-1-verlies tegen Zwitserland na een eerste helft die ver onder het niveau van deze generatie lag) is het maar al te duidelijk wat de Red Flames dinsdagavond te doen staat: er moet gewonnen worden. Niet enkel om zich te kwalificeren voor het EK (de Red Flames hebben al het vangnet van de barrages door een van de beste drie tweedes te zijn), maar ook om een boodschap te leveren: 'Sinds het begin van de campagne was het onze ambitie om bij de groepswinnaars te zitten', bevestigt Tine De Caigny, momenteel topschutter in deze kwalificaties. 'We hebben die kans laten liggen in Zwitserland. We beseffen dat we de eerste helft toen niet goed waren, maar we hebben er veel over nagepraat en we zijn er zeker van dat we het dinsdag gaan kunnen rechtzetten. We hebben ook de kans om te tonen dat we veel beter zijn dan onze tegenstander. Daarvoor moeten we gewoon ons echt gezicht laten zien, van in het begin hoog druk zetten. We moeten spelen vanuit ons eigen spel. En zeker geen angst hebben.' Met een morele boost na de grote zege 0-9-zege tegen Litouwen, met een hattrick van De Caigny, moeten de Flames het werk nu afmaken met een revanche, maar zeker ook met een ticket naar Engeland in de broekzak. 'Drie jaar geleden waren we al blij om erbij te zijn in Nederland, zelfs al wisten we niet uit de groepsfase te raken. Nu is kwalificeren een must geworden, want als het EK begint, is Nederland alweer vijf jaar geleden', gaat De Caigny verder. 'We mogen ons niet meer tevreden stellen met kwalificatie. We moeten ons concentreren en tonen dat we klaar zijn om te presteren, dat we beter zijn dan voordien. Iedereen werkt enorm hard en gaat ervoor. Onze groep is top en kan alleen nog maar groeien. Geef ons nog een beetje tijd en jullie zullen een heel goeie ploeg zien.'Tijd hebben de Belgen echter niet meer veel. Na een gemist WK in 2019 en gezien het feit dat de Belgische bond enorme ambities heeft (tegen 2024 wil het de Europese top 8 en een dubbel aantal ingeschreven meisjes behalen en in 2027 komt er misschien een WK aan met Nederland en Duitsland), kan de Belgische nationale ploeg niet nog eens een groot toernooi laten voorbijgaan. 'We beseffen het maar al te goed dat dit belangrijk is voor het Belgisch vrouwenvoetbal. Sinds 2017 merken we dat het groeit en we willen die groei ook blijven volhouden.' Net als de groei van de hele Flames-groep, waar De Caigny met haar 23 jaar toch al 53 caps en 23 goals kent en toch stilaan een van de leiders is geworden. 'Als ik het op het veld sta, kan ik dat wel zijn om iedereen te helpen', vertelt Belgische aanvaller. 'ik ben ook gegroeid in die rol. Ik ben wat ouder, wat meer ervaren, en dat kan ik delen met de jongere speelsters. Het maakt deel uit van de ontwikkeling van mijn carrière.'Een carrière die een enorme boost kan krijgen als Tine De Caigny en co zich weten te plaatsen voor een tweede opeenvolgende EK...