Aanvaller Tarik Tissoudali ruilt Beerschot voor AA Gent. Dat hebben de Ratten maandag gemeld.

'Tarik Tissoudali heeft Beerschot ingelicht naar AA Gent te willen gaan en zijn aflopende contract niet te willen verlengen', klinkt het op de site van de Antwerpse club. 'In samenspraak met de staf werd er gekozen om in te gaan op het aanbod van AA Gent om Tissoudali nu reeds te laten vertrekken.'

De 27-jarige Tissoudali kwam in 2018 transfervrij over van het Franse Le Havre en was aan zijn derde seizoen bezig bij de Mannekes. De Nederlandse Marokkaan speelde 78 wedstrijden voor Beerschot en scoorde daarbij 20 maal.

De ploeg van het Kiel laat voort weten dat het op deze laatste dag van de transferperiode geen wilde plannen meer heeft. 'Beerschot zal vandaag geen transfers meer doen en is tevreden dat het de huidige succesvolle groep bij elkaar kon houden en sterkhouder Raphael Holzhauser kon verlengen', luidt het.

Aanvaller Tarik Tissoudali ruilt met onmiddellijke ingang Beerschot in voor KAA Gent. Beerschot bedankt Tarik voor z'n inzet de voorbije jaren en wenst hem veel succes.



