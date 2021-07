Sport/Voetbalmagazine sprak met Toby Alderweireld over het voorbije EK maar ook over de toekomst van de Rode Duivels. Een voorsmaakje.

De Rode Duivels waren gekomen om te winnen, maar tegen Italië was het niet goed genoeg. Niet goed genoeg om uit te voetballen tegen fittere Italianen die hoog druk zetten. En daarmee kwam, één week voor ze het hoopten, voor velen een einde aan een lang en slopend seizoen.

Toby Alderweireld: 'Dat is het altijd hé, mentaal klaar zijn is één, maar ook fysiek klaar zijn. Het wordt bijna een cliché, maar corona heeft het voor iedereen erg moeilijk gemaakt. Elke job, ook de onze. Weinig mensen hebben de voorbije maanden veel ontspanning gehad. Tijd om te recupereren. Wij ook niet. Maar dat hebben we allemaal opzij proberen te zetten voor dat ene ding. Die prijs. Iets achterlaten leefde enorm, nog meer dan vroeger zelfs. Dit keer was het op de een of andere manier nóg intenser.'

Waarom?

Alderweireld: 'Omdat de verwachtingen anders werden. De eerste keer, in Brazilië, waren we vooral blij dat we er na al die jaren nog eens bij waren. Twee jaar later hadden we die zogezegd fantastische loting, waar we uiteindelijk teleurstelden. In de periode daarna zijn we vooral heel constant geweest. De status van nummer één in de wereld geeft dat aan. Dat zegt op zich niet zoveel, tenzij je constante. Natuurlijk is dat geen prijs, maar in het internationale voetbal zijn prijzen moeilijk te halen.'

Axel Witsel zei dat in de groep leefde dat dit niet de laatste kans was.

Alderweireld: 'Ik kan niet voor iedereen spreken, maar mijn gevoel is ook dat iedereen door gaat trekken tot het WK volgend jaar. Ook voor mij kan het. Ik heb hier laten zien dat ik fit ben, op niveau. Ik ben 32, ik kan nog zeker anderhalf jaar doortrekken.'

Wat vond je van het tornooi van de Belgen?

Alderweireld: 'Constant, zonder een uitschieter. Dat beseffen we zelf ook. Getest geweest en die tests doorstaan, tot Italië. Verdedigend waren er veel vraagtekens. (lacht) Wat we gewend zijn. Ik snap dat wel. De Rode Duivels zijn voorin zo goed dat er érgens vraagtekens moeten worden geplaatst. En dan zijn wij de pineut. Ik denk dat we hier wel hebben laten zien dat we nog met de besten meekunnen.'

Stel, jullie winnen uiteindelijk niks. Is ze dan een mislukking, deze generatie?

Alderweireld: 'Neen! Niet mee eens. Wat je achterlaat zijn de mooie momenten die je de Belgen hebt gegeven. Elke Belg mag trots zijn op deze generatie die er alles voor heeft gedaan en gelaten. Ik ga mezelf - en ik denk dat ik hier voor de ploeg mag spreken - wé gaan onszelf niks kunnen verwijten.'

Lees het volledige interview met Toby Alderweireld in Sport/Voetbalmagazine van 7 juli.

