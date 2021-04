De licentiecommissie gaf RE Mouscron geen licentie voor volgend seizoen. Drie vragen aan Pierre Danvoye, die de Henegouwse club volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Is het een verrassing dat Royal Excel Mouscron geen licentie krijgt?Danvoye: 'Neen, absoluut niet. In de media circuleerden al enkele dagen geruchten dat de club op woensdag geen licentie zou krijgen. Er waren immers nog maar eens lekken naar de pers, wat eigenlijk verbazend en abnormaal is. Dat doet denken aan de beslissingen van het Overlegcomité, die we vaak al kennen voor de eerste minister zijn persconferentie geeft. In beide gevallen wordt er bewust gelekt naar journalisten, net zoals dat in veel rechtszaken het geval is, en je kunt je daarbij terecht afvragen wie er belang bij heeft om informatie te verspreiden die eigenlijk tot het beroepsgeheim behoort.''We hadden dus verwacht dat Mouscron zou afgewezen worden door de licentiecommissie. Ondertussen had het bestuur verkondigd dat die geruchten nergens op gebaseerd waren, dat alles in orde was en dat het dossier zou goedgekeurd worden. Maar je voelde toch dat er wat aan de hand was en de beslissing van gisteren heeft dat bevestigd.'Zal Mouscron zijn licentie uiteindelijk toch nog krijgen?Danvoye: 'Het is de vijfde keer op rij dat Excel een tweede zit aangesmeerd krijgt. De andere jaren slaagde het alsnog en we hebben de indruk dat het dit jaar opnieuw zou kunnen, om verschillende redenen.''Om te beginnen heeft de licentiecommissie al laten weten dat ze minder streng zou zijn dan normaal, omdat de clubs problemen kennen door de pandemie. De dossiers moeten dus niet zo sterk zijn als anders.''Daar komt nog bij dat de afwijzing dit jaar verband houdt met de financiële garanties op de continuïteit van de club, die nog niet werden verstrekt door Excel Mouscron. Ze kunnen er nog altijd op hopen dat de bestuurders de ontbrekende miljoenen zullen vinden - ze lijken daar ook vrij gerust in. Dat is minder ernstig dan de echte structurele problemen van de voorbije jaren, toen de licentie geweigerd werd omdat er spelersmakelaars in het bestuur zaten.''Ten slotte moet je rekening houden met het dossier van Virton, dat net zijn licentie voor 1B kreeg, een jaar nadat het werd geweigerd door de bond. De Luxemburgers hebben alle mogelijke beroepsprocedures aangewend en uiteindelijk gelijk gekregen. Dat zou de redenering van de licentiecommissie kunnen beïnvloeden.'Zal het resultaat van Mouscron komend weekend invloed hebben op het voortbestaan van de club?Danvoye: 'Mouscron moet naar Club Brugge en Waasland-Beveren naar OH Leuven. Als Les Hurlus één punt pakken, zijn ze zeker van de zeventiende plaats en een barrageduel om het behoud tegen Seraing. Als ze verliezen en Waasland-Beveren wint, dan degraderen ze naar 1B.''De afdeling waar Excel volgend jaar in speelt, kan alles veranderen. Men zegt dat eigenaar Gérard Lopez de club wil verkopen. Als Excel zich weet te handhaven, heeft de club een reële marktwaarde. In geval van degradatie keldert die waarde. Dat zou voor lokale ondernemers een gelegenheid kunnen zijn om een niveau lager te herbeginnen met beperkte financiële noden. Er zouden daar kandidaten voor zijn.''Wat er ook van zij, men zal een nieuwe kern moeten samenstellen, want een tiental spelers die door Lille OSC werden uitgeleend, zullen er in juli niet meer bij zijn.'