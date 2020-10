Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zondag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Het was een gure avond in november 1987. Club Brugge speelde voor de achtste finale van de toenmalige UEFA Cup op het veld van Borussia Dortmund en er zaten 54.000 toeschouwers in het stadion. Borussia werd, zoals altijd, opgezweept door zijn supporters. Het won met 3-0, mede door enkele defensieve fouten bij blauw-zwart.Journalisten mochten in die tijd redelijk snel na het laatste fluitsignaal de kleedkamer binnen. Daar was de sfeer om te snijden. Er werd ruzie gemaakt, vooral tegen Tew Mamadou, die destijds het hart van de verdediging vormde met Hugo Broos. De Senegalees kreeg het wel vaker te verduren, maar wist nu met zijn woede geen blijf. 'C'est toujours moi', stotterde en brieste hij. Zijn ogen spuwden vuur, hij moest even worden tegengehouden.Trainer Henk Houwaart bekeek het vanop afstand, maar greep niet in. Hij kende zijn pappenheimers en wist dat Mamadou zich af en toe moest kunnen ontladen. Los daarvan pakte Houwaart een speler nooit aan in groep. Hij vond dat van geen niveau getuigen en dat je dan vernederend bezig bent. Hij weigerde bovendien als geboren optimist te geloven dat het Europees avontuur van Club die avond in Dortmund was geëindigd.Twee weken later speelde Club Brugge een van zijn meest mythische Europese wedstrijden. Het won in de terugwedstrijd na verlengingen met 5-0 van Borussia Dortmund. Tew Mamadou stond nog altijd in de ploeg, nu als rechtsachter. Het is een wedstrijd die Henk Houwaart nooit heeft vergeten: de rillingen liepen die avond over heel zijn lichaam. Het stadion barstte uit zijn voegen.Henk Houwaart werd als trainer beïnvloed door de aanpak van Ernst Happel. Hij propageerde aanvallend voetbal. Of, zoals hij het zelf zei: goed georganiseerd aanvallen, goed georganiseerd verdedigen, durven gaan, snelheid opvoeren. Zijn tactische besprekingen duurden niet langer dan een kwartier: de tegenstander kort ontleden en er vooral op hameren dat Club over de sterkste ploeg beschikte. En net zoals Happel kon Houwaart met één zet een wedstrijdbeeld doen kantelen. Op tactisch vlak, zo benadrukte Houwaart vaak, maakte hij geen fouten. Hij vond het inschatten van spelers zijn grootste kwaliteit. Houwaart was het die Franky Van der Elst naar het middenveld overhevelde nadat die voordien libero speelde. Houwaart zei dat hij aan een opwarming al genoeg had om een speler te beoordelen.Als Club Brugge straks in de Champions League weer aantreedt tegen Borussia Dortmund zal Houwaart gegarandeerd aan die memorabele wedstrijd uit 1987 terugdenken. Nooit heeft de Hagenaar zich van Club kunnen losmaken. Nog altijd raakt hij vertederd over de jaren in blauw en zwart, over de groepsgeest, over een ploeg die zo intelligent bleek dat je op tactisch vlak schitterende dingen kon doen.Henk Houwaart was lang niet uit de publiciteit weg te slaan. Hij had altijd wel iets te vertellen. Nu toeft hij doorgaans in de luwte. Toen Houwaart op 31 augustus jl. 75 jaar werd, ging dat quasi onopgemerkt voorbij.