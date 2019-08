Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine en al 45 jaar in de journalistiek, diept iedere zaterdag een anekdote op uit zijn lange carrière.

Zouden ze er bij Anderlecht nog eens aan denken? Aan de tijd dat er twee Nederlandse spelers in de ploeg stonden die, in 1978, de finale van het WK hadden gespeeld: Arie Haan en Rob Rensenbrink. Dat was, met alle respect, toch van een ander kaliber dan Michel Vlap.

...