Club Brugge steekt er dit seizoen met kop en schouders boven uit in de Jupiler Pro League. Sport/Voetbalmagazine legde zijn oor te luisteren bij de andere clubs uit 1A. Hoe kijken zij naar de spelers van de landskampioen? Een voorsmaakje.

Thomas Henry (spits, OHL) over Brandon Mechele: 'Bij hem heeft trash talking geen zin'

'Brandon is iemand speciaal voor mij. Hij is de eerste verdediger die me bewust maakte van het niveauverschil tussen 1A en 1B. We speelden begin juli vriendschappelijk tegen Club en verloren met 4-1. Niet uitzonderlijk eigenlijk, alleen raakte ik geen bal. Want Brandon is niet alleen groot en sterk maar ook slim. Ik kwam er toen echt niet aan te pas en dus wist ik: als ik een stap hoger wil zetten, zal ik mijn spel moeten veranderen, de ploeg iets anders bijbrengen, me aan dat soort spelers aanpassen.

'Nu, gelukkig speel je niet elke week tegen een Brandon Mechele. Maar wat ik het meest aan hem bewonder, is dat hij klasse heeft. Hoe venijnig ik op het veld ook kan zijn, met Brandon zal ik dat nooit doen, want hij verdient respect. We hebben nooit meer dan twee of drie minuten met elkaar gesproken op het veld, maar je voelt dat het een mooie mens is. Geen trash talking met hem, dat zou geen zin hebben.'

Kevin Vandendriessche (middenvelder, KV Oostende) over Mats Rits: 'Een echte ambetanterik!'

'In het systeem dat Brugge tegenwoordig hanteert, heeft hij een eenvoudige rol: de bal recupereren en hem zo snel mogelijk inspelen.

'Maar zijn sterkte is dat hij hoger op het veld werd gevormd en dat hij daar dus nog wat van overgehouden heeft. Hij heeft een goeie balbehandeling en hoeft maar even aan de bal te zijn om de ploeg ervan te laten profiteren. Bij balverlies is het een echte ambetanterik, hij blijft je opjagen, alsof hij drie longen heeft.'

'Ook qua positiespel is hij intelligent. Dus ik of een andere nummer 8 weten wat gedaan: je moet hem beletten om zijn spel te ontwikkelen, hem dwingen om kort te spelen. Want als je hem de tijd geeft om zich te organiseren, dan wordt Club Brugge al snel onbespeelbaar.'

Thibaut Peyre (centrale verdediger, KV Mechelen) over Charles De Ketelaere: 'Een mooie babyface'

'Ik weet dat ik een zeer slechte avond beleefd heb met hem... ( lacht) Nee, serieus, er is me iets opgevallen. Het jaar voordien had ik nog het beeld van de adolescent aan het eind van zijn groei. Rank en slank, nogal frêle. Maar opeens kreeg ik een volwassene tegenover mij. En ik kan je verzekeren dat hij nog maar weinig had van de magere spits op wie ik dacht te moeten verdedigen. Dat bracht me even in de war. Toen ik die mooie babyface voor me zag, dacht ik: amai, in Brugge kweken ze nogal spieren. Precies of er tien centimeters waren bij gekomen. Maar het waren geen centimeters, het waren spieren. Het was echt imposant.

Lees ook: Wat is de beste positie van Charles De Ketelaere?

'Dat geeft hem meteen de allure van een echte aanvaller, die de bal kan afschermen met zijn lichaam. Maar enkele dagen ervoor zag ik hem nog linksback spelen en dat deed hij ook prima.

'De moeilijkheid voor mij op dat moment, was dat hij heel de tijd afhaakte, omdat hij geen echte 9 is. Hij speelde eerder als een nummer 10. Je moet dan opletten dat je je niet laat meelokken en ruimte laat vallen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, je laat je toch vangen. Hij heeft ons het leven zuur gemaakt. Hij versnelde drie keer en telkens deed het pijn. Ik denk dat hij alles heeft om een grote carrière te maken.'

Lees de andere getuigenissen over de spelers van Club Brugge in Sport/Voetbalmagazine van 17 februari 2021.

'Brandon is iemand speciaal voor mij. Hij is de eerste verdediger die me bewust maakte van het niveauverschil tussen 1A en 1B. We speelden begin juli vriendschappelijk tegen Club en verloren met 4-1. Niet uitzonderlijk eigenlijk, alleen raakte ik geen bal. Want Brandon is niet alleen groot en sterk maar ook slim. Ik kwam er toen echt niet aan te pas en dus wist ik: als ik een stap hoger wil zetten, zal ik mijn spel moeten veranderen, de ploeg iets anders bijbrengen, me aan dat soort spelers aanpassen. 'Nu, gelukkig speel je niet elke week tegen een Brandon Mechele. Maar wat ik het meest aan hem bewonder, is dat hij klasse heeft. Hoe venijnig ik op het veld ook kan zijn, met Brandon zal ik dat nooit doen, want hij verdient respect. We hebben nooit meer dan twee of drie minuten met elkaar gesproken op het veld, maar je voelt dat het een mooie mens is. Geen trash talking met hem, dat zou geen zin hebben.' 'In het systeem dat Brugge tegenwoordig hanteert, heeft hij een eenvoudige rol: de bal recupereren en hem zo snel mogelijk inspelen. 'Maar zijn sterkte is dat hij hoger op het veld werd gevormd en dat hij daar dus nog wat van overgehouden heeft. Hij heeft een goeie balbehandeling en hoeft maar even aan de bal te zijn om de ploeg ervan te laten profiteren. Bij balverlies is het een echte ambetanterik, hij blijft je opjagen, alsof hij drie longen heeft.''Ook qua positiespel is hij intelligent. Dus ik of een andere nummer 8 weten wat gedaan: je moet hem beletten om zijn spel te ontwikkelen, hem dwingen om kort te spelen. Want als je hem de tijd geeft om zich te organiseren, dan wordt Club Brugge al snel onbespeelbaar.' 'Ik weet dat ik een zeer slechte avond beleefd heb met hem... ( lacht) Nee, serieus, er is me iets opgevallen. Het jaar voordien had ik nog het beeld van de adolescent aan het eind van zijn groei. Rank en slank, nogal frêle. Maar opeens kreeg ik een volwassene tegenover mij. En ik kan je verzekeren dat hij nog maar weinig had van de magere spits op wie ik dacht te moeten verdedigen. Dat bracht me even in de war. Toen ik die mooie babyface voor me zag, dacht ik: amai, in Brugge kweken ze nogal spieren. Precies of er tien centimeters waren bij gekomen. Maar het waren geen centimeters, het waren spieren. Het was echt imposant. 'Dat geeft hem meteen de allure van een echte aanvaller, die de bal kan afschermen met zijn lichaam. Maar enkele dagen ervoor zag ik hem nog linksback spelen en dat deed hij ook prima. 'De moeilijkheid voor mij op dat moment, was dat hij heel de tijd afhaakte, omdat hij geen echte 9 is. Hij speelde eerder als een nummer 10. Je moet dan opletten dat je je niet laat meelokken en ruimte laat vallen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, je laat je toch vangen. Hij heeft ons het leven zuur gemaakt. Hij versnelde drie keer en telkens deed het pijn. Ik denk dat hij alles heeft om een grote carrière te maken.' Lees de andere getuigenissen over de spelers van Club Brugge in Sport/Voetbalmagazine van 17 februari 2021.