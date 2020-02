Het enthousiasme bij voetbalfans voor de beker van België was de jongste jaren vaak bekoeld. Maar niet in deze campagne.

Anderlecht - Club Brugge en Standard - Antwerp in de kwartfinales. Halve finales met een West-Vlaamse derby tussen Club en Zulte Waregem, en een duel tussen Antwerp (dat voor het eerst sinds 1992 richting finale kon doorstoten) en KV Kortrijk (dat zijn seizoen kon redden met een finaleticket). De bekeraffiches waren voor de supporters van de desbetreffende clubs, maar ook voor de neutrale voetbalfans, meer dan aantrekkelijk. Dat bleek ook u...

Anderlecht - Club Brugge en Standard - Antwerp in de kwartfinales. Halve finales met een West-Vlaamse derby tussen Club en Zulte Waregem, en een duel tussen Antwerp (dat voor het eerst sinds 1992 richting finale kon doorstoten) en KV Kortrijk (dat zijn seizoen kon redden met een finaleticket). De bekeraffiches waren voor de supporters van de desbetreffende clubs, maar ook voor de neutrale voetbalfans, meer dan aantrekkelijk. Dat bleek ook uit de toeschouwersaantallen. Zulte Waregem en KV Kortrijk die, dankzij een onverwachte goeie uitslag in de heenmatch op Club en Antwerp, een pak meer volk lokten (respectievelijk ruim 10.000 en 9000 man) dan hun gemiddelde in de reguliere competitie (6500 en 6000). Ook Antwerp dat in de heenmatch tegen KVK voor bijna 15.000 supporters speelde, een aantal dat in de reguliere competitie alleen overtroffen werd voor de partij tegen Anderlecht. Alleen Club Brugge, voor zijn heenwedstrijd tegen Zulte Waregem, zag minder fans opdagen in vergelijking met zijn reguliere seizoensgemiddelde (23.138), maar toch nog 19.600 toeschouwers. Een groot verschil met bijvoorbeeld drie jaar geleden toen voor de vier halvefinalematchen (KRC Genk - KV Oostende en Zulte Waregem - Eupen) in totaal amper 18.400 mensen in de tribunes zaten. Ook voor de finale tussen Club Brugge en Antwerp zal de belangstelling ongetwijfeld groot zijn, in het stadion en op tv. Een eindstrijd die dit jaar op zondag 22 maart in de namiddag (14u30) - wegens een risicomatch - zal plaatsvinden. Aanvankelijk hadden de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), als organisator van de Bekerfinale, en de stad Brussel voorgesteld om zondagmiddag om 12 uur de aftrap te geven. Door het vroege aanvangsuur hoopten de KBVB en de stad Brussel ongeregeldheden voor de aftrap te vermijden, maar beide clubs bleken niet akkoord met dat vroege aanvangsuur. Uiteindelijk kwam er zondagnamiddag 14u30 als compromis uit de bus.De finale gaat dus niet door op 1 mei, zoals vorig jaar. Toen viel die feestdag op een woensdag en kon de finale ingepland worden tussen twee play-off 1-speeldagen. Nu valt 1 mei op een vrijdag en was dat niet mogelijk. Na play-off 1 bleek ook geen optie, wegens te kort voor het begin van het EK.