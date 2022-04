Al sinds 2014 voetbalt Tom Pietermaat bij Beerschot. De middenvelder maakte er alles mee, ook de spijtige degradatie van dit seizoen. In Sport/Voetbalmagazine blikt hij daar uitgebreid op terug.

Tom Pietermaat: 'Ook al bleven we erin geloven zolang het mathematisch kon, soms voelden we ons als een vis die op het droge bleef spartelen, tegen beter weten in. Het was een lange lijdensweg.'

'Ik nam dat gevoel ook mee naar huis. Onder een aantal ploegmaats belden we nog geregeld 's avonds na de training. Soms ging dat over tactische zaken, bepaalde ideeën die we bij de coach wilden aftoetsen. Wedstrijd na wedstrijd voelde je het belang stijgen.'

'Wat ik spijtig vond, is dat ik niet altijd diezelfde betrokkenheid voelde van iedereen. Misschien wel logisch als je met veel buitenlanders, huurlingen en jongeren in de groep zit. Die beseffen niet altijd wat zo'n degradatie kan betekenen, ook voor hun persoonlijke toekomst trouwens.'

'In oktober dachten we nog: als we met vier of vijf de rest kunnen meetrekken, lukt het wel. Soms was dat zo, maar dan ga je bijvoorbeeld naar Waregem en merk je dat er geen fut in zit. Wat je ook probeert. Uiteindelijk stop je dan enkel nog energie in die jongens van wie je denkt dat ze mee willen, maar dan ben je natuurlijk geen collectief meer op het veld en wordt het moeilijk.'

Lees het volledige gesprek met Tom Pietermaat over de degradatie van Beerschot vanaf vrijdag 1 april in Sport/Voetbalmagazine.

