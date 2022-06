Na acht jaar trouwe dienst heeft het Beerschotse clubicoon Tom Pietermaat ondanks een nog lopende overeenkomst tot medio 2023 besloten de club te verlaten.

Dat maakte het naar de 1B Pro League gedegradeerde Beerschot zondagavond bekend.

De 29-jarige verdedigende middenvelder maakte met Beerschot de opmars van vierde naar eerste klasse mee en was ook in de hoogste afdeling basisspeler. 'De club betreurt die beslissing en had Pietermaat liever volgend seizoen in de kern gehad', klinkt het in de mededeling. 'De voorbije weken waren er verschillende gesprekken. Daarin werd duidelijk gemaakt dat Beerschot graag verder wilde met Pietermaat. De club wilde dat hij zijn lopend contract (tot juni 2023, met een optie tot juni 2024) respecteerde, maar daar besliste de middenvelder zelf anders over.'

'Gedegouteerd'

In een interview met Gazet van Antwerpen zegt Pietermaat dat hij 'gedegouteerd' afscheid neemt van de club. 'Ik ben wekenlang aan het lijntje gehouden door het bestuur'. Dat stelde hem een loonsverlaging met 40 procent voor zonder contractverlenging, zegt hij aan de krant.

Pietermaat speelde in totaal 168 wedstrijden voor Beerschot. Vanwege zijn vertrek nemen Beerschot-fans de club op sociale media zwaar onder vuur, uit onvrede met de huidige gang van zaken.

