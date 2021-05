Sport/Voetbalmagazine heeft deze week een groot interview met Tom Saintfiet, globetrotter en momenteel bondscoach van Gambia. Een voorsmaakje over zijn passage in Jemen.

Of hij nooit bang is, is de vraag? Tom Saintfiets gevaarlijkste job was in Jemen. Saintfiet: 'Vooraf had ik contact met de Belgische ambassade. "Elke Europeaan moet Jemen verlaten", zeiden ze, maar als je er toch gaat werken, logeer dan in de Mövenpick. "Neen, neen", was de reactie van de bond, toen ik er landde. "Als er een aanslag gebeurt, zal het daar zijn."

"Dus logeerde ik in een klein hotel, samen met de ploeg. Op het zevende. In de hal zaten mensen met een kalasjnikov, in de gangen van het hotel ook; bewakers. Je keek uit over Sana en hoorde regelmatig schieten. Maar ze schieten er voor alles, ook als er een bruiloft is...

'Ik mocht alleen onder begeleiding buiten. Gingen we eten: kalasjnikov op de schoot aan tafel. Op een gegeven moment werd buiten geschoten en moesten we wegduiken onder de tafel. In Jemen waren op dat moment drie problemen: de afscheidingsbeweging, Al Qaida in de provincie en tribes in de bergen die soms mensen kidnapten, om met het losgeld bruggen aan te leggen, of rioleringen. Werkte je regering niet mee, dan kon het gebeuren dat ze je verkochten aan Al Qaida.

'Ik heb er in het begin schrik gehad, maar op den duur, als ik elders was, miste ik de adrenaline. Dat links, rechts kijken, het altijd op je hoede zijn, word je gewoon. Als het daar ooit terug veilig wordt, ga ik zeker terug. De mensen zijn geweldig lief en de Arabische cultuur is prachtig.'

Lees meer over de wereldreis van Tom Saintfiet in Sport/Voetbalmagazine van 19 mei of in onze Plus-zone.

