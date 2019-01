Top 50 beste Belgische voetballers aller tijden

1 Eden Hazard 07/01/1991 - Aanvaller

Briljante, technisch vaardige linksbuiten. Eden genoemd door zijn ouders, die hem als eerste kind een stukje paradijs in huis vonden, maar ook een stukje paradijs op de voetbalvelden. Man van de individuele actie, en een voorbeeld van speelplezier en Fair Play. Maakte naam toen hij met de Belgische U17 in 2007 de halve finales tegen Spanje haalde op het EK in eigen land. Kon als jeugdspeler naar Anderlecht, maar koos voor de opleiding bij Lille OSC waarmee hij in 2011 titel en beker won. Werd dat jaar én het jaar nadien verkozen tot Frans Voetballer van het Jaar. Chelsea kocht hem in 2012 en met de Londense club won de aanvaller twee landstitels, de FA Cup en in 2013 ook de Europa League. Al tien jaar een vaste waarde bij de nationale ploeg, waar hij zich op de linkerflank gaandeweg ontpopte tot de belangrijkste speler. Beste man bij België ook op het WK 2018 waar de Rode Duivels als derde eindigden.

...