Top 50 beste buitenlandse voetballers aller tijden in onze competitie

1 Robbie Rensenbrink 03/07/1947 (Nederland) Aanvaller

Heel de jaren 70 domineerde de Nederlandse spits de Belgische velden. Als speler van DWS Amsterdam leek hij voorbestemd voor Ajax of Feyenoord, maar met Piet Keizer en Coen Moulijn was er bij die clubs geen behoefte aan iemand met zijn profiel. Zijn visitekaartje gaf hij vanaf 1969 af bij Club Brugge, waar hij vanwege zijn onnavolgbare dribbels de bijnaam slangenmens kreeg en de beker won. De echte doorbraak kwam er na zijn transfer in 1971 naar Anderlecht, toen Constant Vanden Stock de overstap maakte en de topspits meenam naar Brussel. Rensenbrink zou er tot 1980 uitblinken en Anderlecht eindelijk aan Europese erkenning helpen. Met telkens twee goals was hij beslissend in de Europabekerfinales van 1976 en 1978, en had ook een voet in de vier bekers en twee landstitels van paars-wit in die periode.

...