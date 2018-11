Top twintig van de grootste talenten in de Jupiler Pro League

20. Jean-Thierry Lazare Amani

Eupen - Ivoorkust - 1998

Middenvelder in pocketformaat. Hij heeft nog lang niet de nodige tactische maturiteit om te heersen rond de middencirkel, maar hij beschikt over een uitzonderlijke techniek en is heel koelbloedig voor zijn leeftijd.

19. Rocky Bushiri

Eupen - België - 1999

Opgesteld naast Siebe Blondelle in het hart van de defensie van Eupen, heeft Bushiri zijn voornaam niet gestolen. Hij etaleert enorme fysieke kwaliteiten, gekoppeld aan veel zin om potige duels aan te gaan.

18. Ortwin De Wolf

Lokeren - België - 1997

De jongste Belgische titularis in doel speelt bij Lokeren. Hij brak vorig seizoen door tijdens play-off 2 en kreeg een plaatsje in kern van de nationale U21. Hij bevestigt dit seizoen als onbetwistbare nummer één onder de lat op Daknam.

17. Nana Ampomah

Waasland-Beveren - Ghana - 1996

Kwam op de Freethiel toe als een typische, snelle en dribbelvaardige flankspeler. Hij breidde ondertussen zijn register uit en toont zich ook centraal nuttig in de combinatie en gevaarlijk rond de grote rechthoek.

16. Takehiro Tomiyasu

STVV - Japan - 1998

Ondanks de doelpunten van Daichi Kamada en de passes van Wataru Endo, speelt de echte Japanse sensatie van de Kanaries in de verdediging. Solide in de defensieve duels, moedig en kalm in de omschakeling, toont Tomiyasu zich het belangrijkste goudhaantje op Stayen.

15. Irvin Cardona

Cercle Brugge - Frankrijk - 1997

Met zijn stevige trap en neus voor doelpunten heeft het jonge talent, aan Cercle uitgeleend door Monaco, alles om te slagen en zijn carrière verder te zetten op een hoger niveau dan de Jupiler Pro League. Zijn geslaagde terugkeer uit blessure spreekt voor zich.

14. Bryan Heynen

KRC Genk - België - 1997

Al te vaak gebarreerd door de concurrentie van een speler met uitzonderlijke kwaliteiten op het Genkse middenveld, maar het jonge talent uit de eigen jeugd neemt elke speelkans te baat om zijn rust, techniek en spelbepalende tempowisselingen te tonen.

13. Jhon Lucumí

KRC Genk - Colombia - 1998

De beste centrale verdediger in onze top 20. Op amper enkele weken tijd paste de Colombiaanse reus zich aan het Europese voetbal aan. De traditie van door KRC Genk ontdekte centrale verdedigers zet zich voort.

12. Victor Osimhen

Charleroi - Nigeria - 1998

Van bij zijn eerste trainingen toonde de sterke Nigeriaan kwaliteiten die de trainersstaf van de Zebra's met verstomming sloegen. Uitgeleend door Wolfsburg en in België al bedolven onder de complimenten van de verdedigers die het tegen hem moesten opnemen.

11. Siebe Schrijvers

Club Brugge - België - 1996

De doorbraak van dit grote talent, al enkele seizoenen gekend, kwam nog relatief laat. Na uitleenbeurten en een tijdje bankzitten, kon hij zich doorzetten bij Club Brugge, waar hij opvalt door zijn doelgerichtheid en spelinzicht.

10. Alexis Saelemaekers

Anderlecht - België - 1999

De Brusselaar brak door in een tumultueus seizoen voor paars-wit. Defensief laat hij nog steken vallen, maar op de rechterflank is hij te duchten met de bal aan de voet, in de combinatie en met zijn uiterst precieze voorzetten.

9. Razvan Marin

Standard - Roemenië - 1996

De beschermeling van Gheorghe Hagi mist soms snelheid in zijn spel, maar beschikt over de rest van het pakket van de moderne middenvelder: kracht in zijn defensieve werk, onbaatzuchtigheid, een hard schot en een precieze passing.

8. Zakaria Bakkali

Anderlecht - België - 1996

Na verscheidene mislukkingen in het buitenland leek hij verloren voor het voetbal, maar Bakkali legt bij Anderlecht opnieuw zijn troeven op tafel: die van een begenadigd dribbelaar die zijn gouden voetjes ten dienste van het collectief wil stellen.

7. Joakim Maehle

KRC Genk - Denemarken - 1997

Philippe Clement vergelijkt hem met Thomas Meunier, en is vol lof over de buitengewone fysieke kwaliteiten van Maehle. De Deen dweilt onvermoeibaar de flank af en blijft helder en fris genoeg om precieze voorzetten te trappen.

6. Moussa Djenepo

Standard - Mali - 1998

De Malinese dribbelkont is een gesel voor de flankverdedigers in onze competitie. Zijn offensieve arsenaal was al heel uitgebreid en dit seizoen voegde hij daar nog efficiëntie aan toe. Djenepo is een referentie geworden op zijn positie.

5. Giorgi Tsjakvetadze

KAA Gent - Georgië - 1999

Een discreet maar te duchten talent. Als hij in en rond het strafschopgebied wordt aangespeeld, dan is het alle hens aan dek. Met één baltoets kan het Georgische genie de weg vrijmaken voor een schot of een onverwachte beslissende pass geven.

4. Landry Dimata

Anderlecht - België - 1997

Terroriseert verdedigingen met zijn diepgang en trefzekerheid. Onder Hein Vanhaezebrouck wordt hij ook steeds beter in de combinatie. Als hij zijn techniek ten dienste stelt van het team, is Dimata een kwelgeest voor elke verdediging.

3. Arnaut Danjuma

Club Brugge - Nederland - 1997

Al tijdens de supercup begrepen ze bij Standard dat de Nederlander zou uitgroeien tot een sensatie op de Belgische velden. Beschikt over een knalharde trap en een verwoestende mix van snelheid en kracht.

2. Wesley

Club Brugge - Brazilië - 1996

De Braziliaanse kolos van Club Brugge lijkt tot volledige voetbalmaturiteit te zijn gekomen. Met zijn fenomenale kracht is hij de beste pivot van de Jupiler Pro League. Bovendien wordt hij steeds scherper voor doel.

1. Sander Berge

KRC Genk - Noorwegen - 1998/Para

Zijn geboortejaar lijkt wel een grap. Zijn uitmuntende fysiek en zijn tactische intelligentie zijn ongezien voor een jonge kerel van amper twintig jaar. Zijn naam staat al genoteerd bij de scouts van heel wat Europese topclubs.