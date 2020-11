KRC Genk heeft een recordwinst van 29 miljoen euro geboekt vorig seizoen. Geert Foutré, die KRC Genk volgt voor Sport/Voetbalmagazine, verklaart het financiële succes van de club.

Waarom boekte KRC Genk net vorig jaar, in een sportief matig seizoen dat ook nog eens geteisterd werd door corona, zulke groene financiële cijfers?

Waarom boekte KRC Genk net vorig jaar, in een sportief matig seizoen dat ook nog eens geteisterd werd door corona, zulke groene financiële cijfers? Geert Foutré: 'Door de Champions League en grote uitgaande transfers. Op het kampioenenbal presteerde het dan maar matig, maar meedoen is voor een Belgische club eigenlijk al gelijk aan winnen. Genk wist dat het sportief geen potten ging breken, maar kon zo wel al zeker van de miljoenen om het spaarpotje wat aan te dikken. In de jaarcijfers zou het gaan om 18 miljoen euro, dat is al erg mooi.''Qua uitgaande cijfers is dat bedrag nog veel hoger. Daar zou maar liefst 54 miljoen zijn. Dat maakt her verschil en dan mag je gerust nog eens zesde, zevende of achtste worden in de competitie. Als je je toppers kan verkopen aan clubs uit de Premier League of de Serie A, en dan ook nog eens voor hoge bedragen als die voor Sander Berge, Roeslan Malinovski en Leandro Trossard, dan ben je als club goed bezig.''Door die enorme winsten kan het ook nog eens goed standhouden in deze coronatijden. De club meldde zelfs dat het een voorziening van 20 miljoen euro aangelegd heeft om de verwachte verliezen door COVID-19 tijdens de komende seizoenen op te vangen. Door de vervroegde beëindiging van de competitie liep het volgens hen 3 miljoen euro mis. En dat hebben ze dan verder berekend en zo komen ze aan die voorziening. Dat is het beheer van een goede huisvader: het dekt zich nu al in tegen financieel minder goede jaren.' 'Ze kunnen dat ook doen omdat ze al jaren winst maken. In 2017 was het 21,8 miljoen euro, 2018 kwam dan weer 3,3 miljoen euro erbij, vorig jaar een licht verlies met 1,7 miljoen euro en dit jaar dan die 29 miljoen euro. Dan kan je al eens een oorlogskas uitbouwen.' Maar speelt KRC Genk misschien niet vals als vzw, waardoor het geen vennootschapsbelasting moet betalen? Mag het dan eigenlijk wel zoveel winst boeken?Foutré: 'Als een vzw moet je die winst ook terug aanwenden voor de uitbouw van de club. Dat stelt Genk ook in zijn persbericht, waarin het zegt dat alles zal terugvloeien naar de club met een nieuw trainingscomplex en het bereidt zich ook voor om op middellange of lange termijn in een nieuw of vernieuwd stadion te spelen.''Laat ons ook niet vergeten dat 15 jaar geleden nog ongeveer alle eersteklasseclubs in België vzw's waren. De laatste die nog overgeschakeld is naar een nv is KV Mechelen. Genk is nu wel de enige, maar het mag wel winst maken, natuurlijk. Ze mogen een spaarpot aanleggen, maar het is niet de bedoeling dat de aandeelhouders een dividend mogen opstrijken.' 'Van de fiscus hoeft het dus niets te vrezen. Alles wordt goed geregeld, al is het wel heel moeilijk om die structuur in stand te houden. Bij Genk zitten ze nu met een grote algemene vergadering, met heel wat mensen die allemaal inspraak hebben. Bij Anderlecht zit dat bijvoorbeeld anders, want daar hebben enkel de aandeelhouders echt een zeg.' 'Genk wil het ook zo houden, al is er kritiek dat het soms wat trager werkt. Het wil een club van de gemeenschap blijven en zo kan dat werken. Maar natuurlijk heeft het systeem ook zijn nadelen en is het maar de vraag of het nog van deze tijd is.'Genk is en blijft de club met het hoogste eigen vermogen in België, maar de sportieve kloof met Club Brugge blijft wel aanzienlijk groot. Wat moet er bij de Limburgers veranderen om blauw-zwart in te halen?Foutré: 'Genk heeft momenteel een eigen vermogen van 74,6 miljoen euro, en dat zal ook nog wel lang blijven stijgen omdat Genk niet snel overhaaste financiële uitgaven doet. Het komt uit een periode met grote rode cijfers en wil dat nu ook echt niet meer opnieuw beleven.' 'Het grote verschil met Club Brugge is dat dat eigenlijk FC Vlaanderen is, terwijl je Genk FC Limburg zou kunnen noemen. Ieder weekend zie je blauw-zwarte vlaggen verschijnen in alle steden, terwijl Genk toch vooral in de provincie populair is en nauwelijks daarbuiten. Club heeft ook al decennialang continuïteit in zijn resultaten, net als Anderlecht. Als je bijna ieder jaar zeker bent van Champions League en je wordt één keer om de vier jaar kampioen, dan blijf je een winnend merk en dat trekt veel mensen aan.''Genk haalt nu het maximum uit zijn mogelijkheden, maar zal Club nooit inhalen zolang het opgesloten blijft in Limburg. Maar het wil dat ook zijn en mikt daar erg op. En bovendien koopt een Genkfan geen abonnement voor een paar jaar omdat het zeker is van Europees voetbal of enkele titels. Neen, daar staat Genk niet garant voor. Ze willen dat wel, maar dat gebeurt slechts stelselmatig. Na ieder succes is het ook weer jaren opbouwen. Niemand van de spelers komt ook naar Genk voor de naam of de allure. Ze weten dat het een goeie opstap is naar de grote competities en willen dan ook zo snel mogelijk weg.''Het heeft ook wel de middelen om betere contracten te geven, maar die spelers willen dan nog niet blijven. Kijk maar naar Alejandro Pozuelo die na een verbeterd contract al na twee maanden weg was. Die grote talenten willen continu in de kijker staan en dat kan niet bij Genk, waar ze soms ook in de schaduw zullen moeten spelen. 'Ik weet ook niet of het Club Brugge kan inhalen door wel consistenter te worden. Club heeft zo'n voorsprong uitgebouwd, waar het al mee begon in de jaren 1970. Dat kan anno 2020 niet meer bijgebeend worden door Genk, vrees ik. Je kan niet op tegen 40 of 50 jaar traditie. Maar wil het dat eigenlijk wel? Dat weet ik ook niet zo zeker, want het wil die Limburgse club blijven. Dat warme ons-kent-onsgevoel moet er blijven. En dat kan hen tegenhouden voor de echte top in België.'